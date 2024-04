Te gusten o no gusten los Funkos es una cosa, pero negar su tremenda popularidad sería un crímen. Y es que estas figuras de acción se han convertido es una parte importante de lo que es la cultura popular en la actualidad, por lo que no resulta nada extraño el hecho de que se anuncie un título basado en estos diseños.

Y teniendo esto presente, desde el estudio 10:10, estudio conformado por extrabajadores de TT Games, han revelado que ya se encuentran trabajando en Funko Fusion, un nuevo videojuego el cual llegará este 13 de setiembre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Funko Fusion será un título de acción y aventura para un solo jugador, aunque se ha indicado que tendrá elementos de tipo cooperativo en línea. Además, podremos explorar más de 20 franquicias, por lo que podremos visitar los mundos de Jurassic World, JAWS, Back to the Future, The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, Masters of the Universe, entre otras.

Con todo esto, solo queda esperar y ver la reacción de los gamers con relación a este nuevo videojuego. Cabe recordar que Funko Fusion saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 13 de setiembre de 2024.

Nuevo tráiler de Funko Fusion