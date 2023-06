¿Recuerdas aquellas épocas en donde los YouTubers compartían sus gameplays de Five Nights At Freddy’s? Pues ahora podrás vivir la experiencia de este título de terror y suspenso en las salas de cine. Universal Pictures, junto a Blumhouse Productions y Striker Entertainment trabajan en la adaptación de la franquicia a una versión cinematográfica.

Poco se sabe realmente de la trama, pero ya te puedes imaginas de qué va la película. Five Nights At Freddy’s trata acerca de un vigilante que debe estar atento a las cámaras de una vieja pizzería y deberá sobrevivir hasta que llegue el amanecer.

La historia se centra en Mike Schmidt, quien toma esta oportunidad de trabajo sin saber que cuatro muñecos animatrónicos cobran vida por las noches: Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy. Asesinarán a cualquiera que encuentren en la tienda en esas horas de la noche.

Ya puedes ver el primer tráiler oficial de la película a través de los canales oficiales de YouTube de Universal Pictures. El actor Josh Hutcherson interpreta a Schmidt, quien luego de aceptar el trabajo es informado de que algunos niños desaparecieron en el local y no se sabe qué sucedió con ellos.

Sinopsis de Five Nights At Freddy’s

¿Podrás sobrevivir cinco noches? El terrorífico fenómeno del videojuego de terror se transforma en un escalofriante espectáculo cinematográfico, Blumhouse (productora de M3GAN, El teléfono negro y El hombre invisible) lleva Five Nights at Freddy’s a la gran pantalla. La película trata de un problemático guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar.

Reparto de Five Nights At Freddy’s

Josh Hutcherson - Mike Schmidt

Matthew Lillard - William Afton

Mary Stuart Masterson - Female Villain

Elizabeth Lail - Vanessa

Kat Conner Sterling - Max

Kevin Foster - Freddy Fazbear

Jessica Blackmore - Mike’s Mom

Jophielle Love - Ghost Kid #5

Jess Weiss - Chica

Wyatt Parker - Young Mike

Piper Rubio - Abby

Jade Kindar-Martin - Bonnie

Theodus Crane - Jeremiah

Joseph Poliquin - Carl

Bailey Winston - Kim

Xander Mateo - Afraid Young Boy

Christian Stokes - Hank

Ryan Reinike - Freddy’s Security Guard

Victoria Patenaude - Social Worker

Asher Colton Spence - Ghost Kid #2

Liam Hendrix - Ghost Kid #4

Ethan Jamieson - Janitor

David Huston Doty - Ghost Kid #3

Lucas Grant - Garrett

