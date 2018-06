¡Alerta máxima de seguridad! Muchos fans están esperando que Epic Games publique Fortnite con su Battle Royale para los dispositivos Android . Ahora, miles de copias han salido en Internet diciendo que son la beta, pero esta información es falsa.

No lo descargues ninguna aplicación o enlace externo que te lleve a una página que no sea la de Google Play y con la desarrolladora oficial Epic Games. Muchos enlaces están guiando a los usuarios para que descarguen APK's falsas de Fortnite.

Estas Apps descargadas lo único que contienen son publicidad por todos lados, troyanos y hasta hacks que engañan a los usuarios para que se registren en una supuesta "beta" y así robar su información para que se publique en Internet:

Fortnite para Android falso (Foto: Internet) Fortnite para Android falso (Foto: Internet)

Incluso algunos "YouTubers" se han aprovechado de estos enlaces trampa para ganar visualizaciones de forma gratuita, facilitando otros enlaces llenos de publicidad para ganar más dinero o hacerse más conocidos en YouTube . No se dejen engañar, Fortnite para Android todavía no está disponible y no existe una versión Beta o anticipada.