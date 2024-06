Ya es momento de actualizar el inventario de Free Fire sin gastar dinero. Suena a “trampa” pero no es nada de eso. Garena cuenta con una plataforma de recompensas diarias para hacer que los sobrevivientes tengan las mismas oportunidades de ganar artículos exclusivos. Te dejamos la lista completa para hoy, martes 25 de junio de 2024.

Los códigos de Free Fire tienen una vigencia de 24 horas y ofrece tanto loot cosmético como skins de armas. Estos últimos son los más solicitados por la comunidad porque pueden potenciar las armas que utilizan en las partidas. Es una oportunidad única que no puedes dejar pasar.

Las recompensas están disponibles para los usuarios de Android y iOS. Compartimos la lista completa, los pasos para hacer el canje y cómo instalar Free Fire si es que aún no te sumas a uno de los Battle Royale más populares de Internet.

Códigos de Free Fire para hoy, martes 25 de junio de 2024

FF1164XNJZ2V

FF11HHGCGK3B

W0JJAFV3TU5E

FF10617KGUF9

B6IYCTNH4PV3

FF11WFNPP956

SARG886AV5GR

FF11DAKX4WHV

MCPTFNXZF4TA

8F3QZKNTLWBZ

FF10GCGXRNHY

ZRJAPH294KV5

Y6ACLK7KUD1N

YXY3EGTLHGJX

FF11NJN5YS3E

Cómo indexar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo instalar Free Fire en tu smartphone

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.