Sácale provecho a los códigos de canje de Free Fire para obtener más material a cambio de nada. Los jugadores pueden aprovechar de este sistema para ahorrar diamantes en solo minutos y así actualizar el inventario para personalizar a tu personaje favorito.

Los códigos de Free Fire no es un método riesgoso para tu equipo. Garena ha dispuesto de una plataforma oficial para que los sobrevivientes puedan obtener material gratuito sin el riesgo de ser baneado por hacks. El proceso no es complejo. Solo recuerda las credenciales de tu cuenta para que todas las recompensas lleguen a tu personaje.

El sistema de canje del Battle Royale funciona tanto para Android como iOS y cada código tiene una vigencia de 24 horas. No te quedes sin hacer el canje porque perderías la oportunidad de mejorar tu cuenta y, con un poco de suerte, tener un rendimiento superior si canjeas un skin de arma.

Códigos de Free Fire para hoy, domingo 23 de junio de 2024

TFF9-VNU6-UD9J

PACJ-JTUA-29UU

RRQ3-SSJT-N9UK

R9UV-PEYJ-OXZX

WHAHXTENCKCM

TXRKM22AWE9J

HEJT6AYNCDXU

42TPG5PJQF6N

8ZUGJWY6WFCT

76AVUN8V4YVF

7HRRYQ8ZSXHE

YSYGNT683K9A

FFBC-LQ6S-7W25

TJ57-OSSD-N5AP

HTY3-RIFG-OR3F

FBJY-RY56-MLOT

FJO9-4TAS-D3FT

YXY3-EGTL-HGJX

ST5K-JCRF-VBHT

S5JT-UGVJ-Y5Y4

X99T-K56X-DJ4X

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo descargar Free Fire

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

