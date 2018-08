Fortnite de Android: tres detalles que quizás no sabías de esta versión del Battle Royale

El Battle Royale más popular del mercado todavía tiene una plataforma pendiente por dominar. Hace varios meses los usuarios de iOS ya disfrutan de Fortnite ; por otro lado, los jugadores de Android todavía siguen a la espera.

PUBG sigue sumando jugadores en el sistema operativo de Google, hasta el momento prácticamente sin competencia directa. No obstante, en los siguientes meses esto podría cambiar. Acá te compartimos tres detalles útiles para la espera del lanzamiento de Fortnite en Android.

1. El juego no estará disponible en Google Play. Al parecer Epic Games quiere ahorrarse unos cuantos dólares y prefiere colocar el APK (el instalador) en su propia web. Así que deberás cambiar la configuración de la seguridad de tu móvil para poder jugarlo. Esta situación podría cambiar una vez llegue al mercado.



2. Por si quieres que te llegue una notificación cuando Fortnite llegue a Android te compartimos el registro en su web oficial. Solo deberás ingresar en el siguiente enlace, darle a ' Primeros pasos' y registrarte con la versión de móviles.

3. ¿Qué versión de Android necesitaré para correr el juego? Si tu celular está actualizado al sistema operativo Android Oreo 8.0 en adelante ya estás listo para jugar. Es más que seguro que se adaptará también para el nuevo SO de Google Android P.

Lista de celulares compatibles con Fortnite de Android:

Google :



Pixel 2

Pixel 2 XL



Huawei:



Mate 10

Mate 10 Pro

Mate 10 Lite

Mate 9

Mate 9 Pro

P10

P10 Plus

P10 Lite

P9

P9 Lite

P8 Lite (2017)



LG:



G6

V30

V30 Plus



Motorola:



Moto E4 Plus

Moto G5

G5 Plus

G5S

Moto Z2 Play



Nokia:



Nokia 6



Razer:



Razer Phone



Samsung:



Galaxy A5 (2017)

Galaxy A7 (2017)

Galaxy J7 Prime,

Galaxy J7 Pro

Galaxy J7 2017

Galaxy Note 8

Galaxy On7 (2016)

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus



Sony:



Sony Xperia XA

Sony Xperia XA1 Ultra

Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZS

Sony Xperia XZ1