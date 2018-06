El fenómeno de Fortnite sigue en apogeo. El Battle Royale de Epic Games ha llegado a casi todas las plataformas de videojuegos, menos a los móviles Android . El equipo desarrollador no ha dado una fecha de lanzamiento pero si una lista de equipos compatibles.

GOOGLE



Google Pixel 2 | Pixel 2 XL



HUAWEI



Huawei Mate 10 | Mate 10 Pro | Mate 10 Lite

Huawei Mate 9 | Mate 9 Pro

Huawei P10 | P10 Plus | P10 Lite

Huawei P9 | P9 Lite

Huawei P8 Lite (2017)



LG



LG G6

LG V30 | V30+



MOTOROLA



Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5 | Moto G5 Plus | Moto G5S

Motorola Moto Z2 Play



NOKIA



Nokia 6



RAZER



Razer Phone



SAMSUNG



Samsung Galaxy A5 (2017) | Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime | Galaxy J7 Pro | Galaxy J7 Prime 2017

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S9 | Galaxy S9+

Samsung Galaxy S8 | Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 | Galaxy S7 Edge



SONY MOBILE



Sony Xperia XA1 | Xperia XA1 Ultra | Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XZ | Xperia XZs | Xperia XZ1

En el caso del sistema operativo iOS , se encuentra disponible en los siguientes equipos:

iPhone SE

iPhone 6S/6S Plus

​iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

​iPad Mini 4

​iPad Air 2

​iPad 2017

​iPad Pro



Los jugadores de móviles no se ven obligados a jugar con otros usuarios de otras plataformas. Por defecto se empareja a los que usen la versión de móviles, en caso un jugador se una a un escuadrón que contenga a amigos de otras plataformas se realizará el emparejamiento respectivo.



Por el momento, Fortnite: Battle Royale no será disponible con los mandos Bluetooth pero si está pendiente el desarrollo. No habrá chat de voz al principio, sigue en proceso de implementación.