El Battle Royale Fortnite rápidamente se ha convertido en uno de los juegos más populares del mercado. Además, ya es el número uno en espectadores en la plataforma de Twitch, por encima de juegos como Dota 2 o League of Legends.

El día de hoy, totalmente de sorpresa, Fortnite anunció una nueva bomba que cambiará por completo la experiencia de juego. Con el nuevo explosivo tendrás un fuerte con el cual cubrirte en segundos. En el video se ve cómo funcionaría y la ventaja que le ofrece a un jugador en instantes.

Ya no tendrás escusa para perder por no construir rápido, esta bomba puede sacarte de apuros al momento de los enfrentamientos; no obstante, a pesar de que Epic Games todavía no ha dado mayor información, se cree que la rareza del objeto será muy alta.

Algunos usuarios inclusive creen que podría haber diferentes tipos de la 'fuerte bomba'. Se correspondería de la siguiente manera:



- Legendario: fuerte de metal.

- Épico: fuerte de ladrillo.

- Raro: fuerte de madera.



Estén atentos al blog oficial de Epic Games de Fortnite o a la cuenta de YouTube para conocer en los siguientes días más detalles del nuevo objeto del Battle Royale.