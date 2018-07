Los títulos Battle Royale están de moda, los puedes jugar en móviles, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC . Si todavía no te has introducido en el mundo de este modo de juego, te comentamos que Fortnite es uno de los más populares.

A diferencia de otras versiones del videojuego, en PC se deben cumplir ciertos requerimientos mínimos para poder jugar. A continuación te los compartimos:



Requisitos mínimos :



Sistema operativo: Windows 7/8/10 de 64-bit o Mac OSX Sierra.



Procesador: Intel Core i3 2.4 Ghz o similar.



Memoria: 4 GB de RAM.



Gráficos (placa de video): Intel HD 4000 o similar.



Almacenamiento: 20 GB disponibles.



Especificaciones recomendadas

Sistema operativo: Windows 10 de 64-bit.



Procesador: Intel Core i5 2.8 Ghz o similar. Para una experiencia superior: Ryzen 3 1300X, i7 7700K o i5 8600K.



Memoria: 8 GB de RAM.



Placa de video: NVIDIA GTX 660 o AMD Radeon HD 7870.



Epic Games se ha encargado de optimizar de la mejor manera Fortnite . Además que usan el motor gráfico de la mismo empresa, así que no deben realizar mayores cambios para que el rendimiento vaya bien.

El título está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y iOS . Por el momento, la versión de Android no tiene fecha de lanzamiento. Estaremos informado en caso se confirme.