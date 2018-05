Fortnite Battle Royale se ha vuelto un fenómeno mundial. Su popularidad ha hecho que cruce las barreras del mundo digital para integrarse en la cotidianidad. Solo si prestas atención, notarás algunos detalles de Fortnite en el plano de la realidad.



Una pista es el duelo de box entre el brasileño Vitor Freitas y el neoyorquino Teófimo López . La pelea no pasó del primer round, pero lo que hizo López para celebrar su victoria es lo que ha llamado la atención de todos.



Nada menos que el baile Take the L del videojuego Fortnite Battle Royale fue el baile de victoria de López ante un derrotado Freitas en pleno conteo del nocaut.



López cuenta que supo de Fornite por sus dos hermanas. " Básicamente todo el mundo debe salvarse por sí mismo, como ‘Los Juegos del Hambre’ . [El paso de baile] ‘Take the L’ es lo que haces cuando ganas un juego o tal vez después de matar a alguien en el juego ”, explica.



Fortnite también estuvo presente en el mundo del fútbol cuando Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) celebró con el ‘Take the L’ el gol de la victoria en la Europa League .