¿Ya acabaste con las misiones semanales de Fortnite? Si es así, quizá te interese este nuevo mapa del Modo Creativo que ofrece puntos de experiencia (XP) por montones para subir de nivel en el Pase de Batalla en un corto período de tiempo. Tranquilo, no serás baneado por usar este glitch, pero te recomendamos no abusar del mismo.

Lo mejor de estos errores de Fortnite es que los jugadores pueden ganar XP de forma pasiva. Después de unirse al mapa e interactuar con algunos objetos, simplemente pueden dejar el juego encendido y ganar miles de XP sin hacer nada. Esta práctica es algo que los gamers llaman AFK y no es ilegal si es que no abusas del método en tus partidas.

El youtuber ElatedVoidGaming publicó un video en el que muestra cómo conseguir una buena cantidad de XP a través del siguiente mapa creativo: 8017-0354-6613. Al unirse al escenario, deberás seguir toda una serie de acciones para que comiences a generar XP constantemente.

La mayoría de las veces tendrás que detectar los botones ocultos para sumar puntos de experiencia automáticamente. Son varias acciones que deberás completar para que sumes miles de puntos por minuto y así escalar hasta el nivel 200 del Pase de Batalla de Fortnite.

Aquí te mostramos qué deberás hacer para que ganes ese XP que espera por ti.

FORTNITE | ¿Qué es AFK?

El término AFK corresponde a las siglas en inglés de Away From Keyboard, que quiere decir lejos del teclado y consiste en la práctica de no prestar atención a la partida aunque el jugador esté conectado.

En Fortnite, y no exclusivamente para este videojuego, los mapas AFK son aquellos que ofrecen recompensas (en este caso, XP) de manera automática y constante mientras el jugador está alejado del teclado o control.

