Fortnite | Conoce todo sobre la nueva actualización 7.40 en el Battle Royale

Fortnite aun lleva la delantera, pero eso no significa que pueda permitirse dormir en sus laureles. Ya se ha visto como el mismo fue capaz de destronar a un gigante como PUBG , incluso con la llegada de Apex Legends , debe permanecer alerta frente a cualquier posible amenaza, por pequeña que sea comparada con su actual estado.

Probablemente eso tenga mucho que ver con el último mensaje lanzado en redes, una lista de cambios que llegará esta semana con el parche v7.40 que ha sido ampliamente aplaudida por la comunidad. No se cargan los aviones pero, al menos, le han dado una vuelta a algunas de las peticiones más repetidas por los usuarios.



Cambios del nuevo parche v7.40



-Los aviones no podrán atravesar estructuras.



-Será necesesario interactuar con la tirolina para usarla, y la caida no hará daño.



-La duración de la construcción turbo se reduce de 0.15s a 0.05s.



-La recarga del lanzacohetes aumenta de 2.52s to 3.24s.



-Añadida la habilidad de editar mientras estás agachado.



-El daño a estructuras por el Cañón de Mano se reduce de 150 a 100.





Además, en el mismo hilo de Reddit han comentado que están trabajando para sacar el lanzacohetes de los cofres y que sólo puedan conseguirse mediante paquetes de suministros y máquinas expendedoras. Eso sí, será más probable encontrarlas en esos puntos de lo que lo es ahora.



Se espera que el parche el día de mañana, acompañado de más cambios de los aquí listados novedades del modo competitivo Amor para todos con el que el juego de Epic Games quiere celebrar San Valentín.