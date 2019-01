Epic Games dio en el clavo con Fortnite Battle Royale. Inicialmente el videojuego era de supervivencia, pero la popularidad del género hizo que la desarrolladora realice su propia versión del 'todos contra todos'.

Esta popularidad ha hecho que Fortnite se convierta en uno de los videojuegos más exitosos y rentables de la historia. Su fundador, Tym Sweeney, ingresó en la lista de hombre más ricos del mundo con una fortuna superior a la Gabe Newell, el magnate detrás de Valve y Steam.

El medio Blomberg reportó que la cabeza detrás de Epic Games alcanza una fortuna de 7.1 mil millones de dólares y está en el puesto 195 de los hombre más millonarios del mundo. Gabe Newell, por otra parte, cuenta con una 4.48 mil millones de dólares y se ubica en el puesto 368.

Fortnite Fortnite: creador del Battle Royale ya es más rico de Gabe Newell de Valve. (Foto: Blomberg)

Fortnite , actualmente, ha llegado a casi todas las plataformas de videojuegos: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y móviles de iOS y Android. No hay lugar en donde no puedas probar el Battle Royale.