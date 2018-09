¿Fortnite cuenta con un servidor maldito? Estas imágenes se han vuelto viral en YouTube [VIDEO]

Fortnite se abre espacio en el mundo de los creepypastas. El popular videojuego de Epic Games para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch es protagonista de un oscuro video compartido en YouTube como "el servidor maldito de Fortnite".



Las imágenes fueron compartidas por el canal de YouTube Its on black , y muestra todo el proceso para acceder a este servidor maldito de Fortnite. Se trata de un código que el usuario ingresa tras haber accedido al panel de Battle Royale.



El video parece un tributo a un conocido video llamado "Username 666", el supuesto canal maldito de YouTube. Aquí te dejamos las imágenes de este video que cuenta con las mismas características que el de Fortnite.

