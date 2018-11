Fortnite gana el título del 'Mejor videojuego' en los Golden Joystick Awards

Los Golden Joystick Awards es una ceremonia que premia a los videojuegos de 2018 en diferentes categorías. Algo así como los Oscar de los títulos para todas las consolas, y Fortnite se llevó el gran premio.



Así como los premios de la Academia, existe un rubro que acapara todas las categorías. Se trata del Mejor Juego del Año de Golden Joystick Awards. El ganador fue Fortnite. Por si esto fuera poco, también obtuvo del Mejor Juego Competitivo debido a su adictivo modo Battle Royale que prácticamente está en todos lados.



Si nos proyectamos al futuro, Cyberpunk 2077 ganó la categoría del Más Esperado. Los chicos de The Witcher tendrán la valla alta para cuando sea el lanzamiento de este título.



Aquí todos los ganadores del Golden Joystick Awards



Mejor Juego del Año: Fortnite

Mejor Juego Indie: Dead Cells

Mejor Juego Competitivo: Fortnite

Mejor Juego Cooperativo: Monster Hunter World

Mejor eSport del Año: Overwatch

Mejor Juego de VR: Skyrim VR

Mejor Narrativa: God of War

Mejor Diseño Visual: God of War

Mejor Sonido: God of War

Mejor Juego en Activo: World of tanks

Mejor Actuación: Bryan Dechart - Connor, en Detroit: Become Human

Estudio del Año: SIE Santa Monica Studio

Juego para Móviles del Año: PUBG Mobile

Juego de PC del Año: Subnautica

Juego de PlayStation del Año: God of War

Juego de Xbox del Año: Forza Horizon 4

Juego de Nintendo del Año: Octopath Traveler

Premio Revelación: Unknown Worlds Entertainment

Mejor Streamer Debutante: Bryan Dechart y Amelia Rose Blaire

Premio de la Crítica: Red Dead Redemption 2

Premio a la Trayectoria Profesional: Hidetaka Miyazaki (FromSoftware)

Contribución Destacada a la Industria: Xbox Adaptive Controller

Juego Más Esperado: Cyberpunk 2077