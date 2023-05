Fortnite sorprende con mucho más contenido en su más reciente parche. Lamentablemente, esto significa que es momento de despedirnos de otros elementos del evento anterior. Star Wars prestó las espadas de luz y los personajes de la franquicia para que los gamers puedan probar la fuerza Jedi, mientras que Shingeki no Kyojin introdujo a Eren y el equipo de maniobras.

A través del blog oficial, la empresa desarrolladora Epic Games anunció la llegada del evento de Spider-Man across the Spider-Verse, la película de Miles Morales que se estrenará el 2 de junio de este año. No solo Morales se suma al Battle Royale, sino que también el presunto villano de la historia: Miguel O’Hara o Spider-Man 2099.

Al haberse eliminado una herramienta de movilidad, Fortnite añadió el lanzatelarañas, el cual será de suma utilidad para completar las misiones del nuevo pase de Batalla. Recuerda que a través de este pase, los gamers pueden conseguir personajes y otros elementos cosméticos.

“Los lanzatelarañas del Spider-Verso os vendrán bien para echarles el guante a las misiones de la semana 11 de Battle Royale. La mayoría de esas misiones otorgarán PE, pero una de ellas incluye el tema de la sala Seda y colonia (versión de EI8HT). ¡Este tema de la sala es una canción de la próxima película de Spider-Man: Cruzando el Multiverso!”, detalla Epic Games.

Así se verá Miles Morales en Fortnite

Como puedes notar, Miles Morales cuenta ahora con un traje totalmente negro, además tiene el símbolo de los multiversos en la espalda y un martillo de madera como pico para romper estructuras. Spider-Man 2099, por otro lado, tiene una capa única que también puedes conseguir en la tienda.

Así se verá Miles Morales en Fortnite. Foto: Epic Games

Spider-Man 2099 también llega al Battle Royale. Foto: Epic Games

