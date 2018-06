La fiebre del Fortnite no tiene límites. Resulta que una versión en físico del videojuego , que se lanzó junto a Gearbox Software antes de la versión free-to-play por solo 60 dólares, está que se vende en eBay y Amazon hasta por 500 dólares.



Esta versión en físico de Fortnite se caracterizada por su modo principal PvE (player vs environment) llamado 'Salvar el mundo', y estaba disponible para PS4 y Xbox .



Su tiraje fue tan bajo que en la actualidad se ha vuelto un objeto de colección. Tanto usados como nuevos, los títulos de Fortnite en físico pueden costar desde 130 dólares hasta 500 dólares.



Cabe precisar que Gearbox no ha anunciado la cifra oficial de la cantidad de ejemplares distribuidos, por lo que los precios de venta pueden estar inflados.

Vea también Instagram activó el servicio de video chat grupal en su última actualización