Fortnite recrea 'This is America', el exitoso videoclip de Childish Gambino

El éxito de Childish Gambino , 'This is America' , ha calado en las redes sociales de Estados Unidos y los gamers de Fortnite no están ajenos a esta tendencia.



El canal de YouTube WiziBlimp recreó el videoclip 'This is America' utilizando los personajes de Fortnite . ¡El parecido está bien logrado! Obviamente no se puede llegar a una copia exacta del clip original, pero el ritmo y las escenas más contundentes están bien logradas.



Lo que suma puntos a favor de la parodia de Fortnite son los bailes de los personajes. El primero de ellos es parecido al videoclip original . Aquí en la nota te compartimos las dos versiones para que saques tus propias conclusiones.



El video tiene más de 32 mil reproducciones en YouTube y 2 400 'me gusta', algo bastante bueno considerando que fue publicado en 2 de junio.