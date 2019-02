Fortnite | Así se vivió el concierto de DJ Marshmello dentro de las partidas modo Battle Royale

Epic Games prometió un concierto y cumplió. Fortnite se vistió de fiesta gracias al DJ Marshmello exactamente a las 2:00 p.m en Perú. Se trata de un evento aislado que no afectaba a la actual temporada. Solamente era para dejarles un buen momento a los jugadores.

Por si te lo perdiste te compartimos el video del canal de YouTube

Fortnite Cookies, quienes grabaron todo el espectáculo. Como puedes ver no se trató simplemente poner música en el Battle Royale. Se le inhabilitó las armas a los jugadores y no podían construir dentro de la zona del concierto.



Además se añadieron diferentes momentos interactivos para que los jugadores puedan bailar, golpear pelotas, volar temporalmente, etc., todo mientras disfrutaban de la música.

Fortnite tendrá muchos más eventos como este. Pero recuerda que debes ingresara a la hora indicada para poder disfrutar de los momentos especiales. Hace tan solo unas semanas se vio como en Rey Helado despertaba en el mapa de Fortnite y lo pintaba de blanco con una tormenta de nieve.

Esta fue la hora programada del concierto el día de hoy.



-México: 1:00 pm



- Ecuador: 2:00 pm



- Perú: 2:00 pm



- Colombia: 2:00 pm



- Bolivia: 3:00 pm



- Venezuela: 3:00 pm



- Argentina: 4:00 pm



- Brasil: 4:00 pm



- Chile: 4:00 pm