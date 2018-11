Los periféricos están hechos para solucionar la vida de los gamers, pero hay aspectos que pueden acabar siendo contraproducentes, especialmente si hablamos de Fortnite y el Xbox One.



Sucede que Microsoft lanzó su soporte para teclado y mouse en Xbox One , mejorando así el desempeño de los jugadores de Fortnite. Esto ha molestado a muchos, debido a que el periférico es una ayuda extra para los gamers que hacen lo suyo con los mandos.



Los títulos de Xbox One que serán compatibles con el mouse y el teclado serán Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder y X-Morph Defense, los cuales serán compatibles a partir de algún momento de noviembre. Más adelante se agregarán Warface, Wargroove, Moonlighter, Vigor, DayZ, Chidlren of Morta y Minion Master.



De acuerdo con LevelUp, las nuevas características añadidas al Xbox One viene con la actualización de noviembre. El parche mejora, además, el skill de Cortana para Xbox en lo que refiere los comandos de voz para buscar contenido en la consola.