Los códigos de Free Fire sirven para que ganes artículos sin gastar dinero real. Para hoy, domingo 14 de julio de 2024, podrás llevarte muchos premios a cambio de nada. El proceso solo tarda unos pocos minutos y nunca pondrás en riesgo tu cuenta.

Las recompensas para hoy en Free Fire está disponibles para los jugadores de Android y iOS. Solo tienes 24 horas para hacer el canje de los regalos que Garena tiene para ti. Ten a la mano el acceso a tu cuenta porque no podrás transferir ningún premio de un usuario a otro.

Los regalos pueden variar desde artículos cosméticos para hacer que la apariencia de tu personaje sea más original hasta skins de armas que pueden mejorar los puntos de daño. Tendrás que probar suerte e indexar cada código para sorprenderte con las novedades.

Códigos de Free Fire para hoy, domingo 14 de julio de 2024

BR43FMAPYEZZ

EYH2W3XK8UPG

FFCMCPSEN5MX

FFCMCPSGC9XZ

FFCMCPSJ99S3

FFCMCPSUYUY7E

MCPW2D1U3XA3

MCPW2D2WKWF2

MCPW3D28VZD6

NPFYATT3HGSQ

NPYFATT3HGSQ

UVX9PYZV54AC

V427K98RUCHZ

XZJZE25WEFJJ

Cómo indexar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo descargar Free Fire

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

Te puede interesar