Juegos por montones para julio de 2024. Prime Gaming anunció todos los títulos que la comunidad gamer suscrita a Amazon Prime podrá descargar sin costo alguno. Youtubers Life 2, Maneater, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Cat Quest II, Midnight Fight Express y Masterplan Tycoon son algunos títulos de la colección.

La novedad para este mes es que los usuarios podrán acceder al Prime Day desde el martes 16 hasta el 17 de julio. A modo de preparativo, los gamers podrán reclamar 15 juegos populares para PC sin costo adicional. STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Hitman Absolution, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge y Call of Juarez son algunos de los más destacados.

Juegos gratis de Prime Gaming para julio

A continuación compartimos la lista completa de juegos gratuitos para julio de 2024 en Prime Gaming.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora Deceive Inc. [Epic Games Store] – Ponte en la piel de los mejores espías del mundo en este tenso juego multijugador de subterfugios. Disfrázate de cualquiera, despliega un arsenal de artilugios de alta tecnología o neutraliza a la competencia.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code] – ¡El Corazón de Tearstone ha desaparecido! Sube a bordo y agárrate fuerte para disfrutar de una desafiante y encantadora aventura de rompecabezas.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora The Invisible Hand [Amazon Games App] – ¿Quieres hacerte rico rápidamente? Bienvenido a FERIOS, donde te capacitarán para perseguir la riqueza y el éxito como corredor de bolsa de nivel medio. Tus sueños más salvajes de riqueza pueden hacerse realidad... a costa de todo lo demás.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora Call of Juarez [GOG Code] – Lánzate a esta aventura épica de temática western en un juego FPS. Asume alternativamente los papeles de dos personajes distintos y antagónicos: un fugitivo escurridizo, Billy, y su cazador, el reverendo Ray.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora Forager [GOG Code] – Explora, fabrica, recolecta y gestiona recursos en este juego de exploración, cultivo y fabricación de mundo abierto en 2D.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora Card Shark [Epic Games Store] – Entra en un mundo en el que tendrás que jugar mejor con tus oponentes que con tus cartas en este juego de aventuras lleno de astucia, intriga y deliciosos engaños.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora Heaven Dust 2 [Amazon Games App] – En las profundidades de una base de investigación, al despertar de una cápsula criogénica, te encuentras atrapado en un infierno viviente, rodeado de zombis en una carta de amor a los clásicos juegos de survival horror, con exploración, acción, puzles y gestión de recursos para sobrevivir.

[Prime Day Lead-up] Disponible ahora Soulstice [Epic Games Store] – Explora un mundo oscuro repleto de misterios ocultos, domina un variado sistema de combate y vive la doble fuerza de dos hermanas en una historia de fantasía oscura con acción trepidante, enemigos despiadados y espectaculares combates contra jefes finales.

[Prime Day Lead-up] 3 de julio | Wall World [Amazon Games App] – Explora el misterioso Mundo Muro a bordo de tu robospider gigante: extrae valiosos recursos, mejora tu equipo para luchar contra hordas de monstruos y descubre exóticos biomas entre ataque y ataque.

[Prime Day Lead-up] 3 de julio | Hitman: Absolution [GOG Code] – ¡El asesino original ha vuelto! Traicionado por la Agencia y perseguido por la policía, el Agente 47 busca la redención en un mundo corrupto y retorcido.

[Prime Day Lead-up] 3 de julio | Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code] – Para salvar a su familia, los hermanos McCall matarán a cualquiera que se interponga entre ellos y el legendario Oro de Juárez.

[Prime Day Lead-up] 11 de julio | Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge [Epic Games Store] – Las Tortugas Ninja: La Venganza de Shredder reúne a Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael en un beat ‘em up magníficamente realizado.

[Prime Day Lead-up] 11 de julio | STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords [Amazon Games App] – 5 años después de los acontecimientos del premiado original, los Sith están a punto de aplastar la Antigua República. Como Jedi solitario, ¿seguirás el lado de la luz o sucumbirás a la oscuridad?

[Prime Day Lead-up] 11 de julio | Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store] – Alex Kidd vuelve a ser una leyenda con todo lujo de detalles en Miracle World DX. Enciende tu brazalete y revive un clásico de las plataformas con nuevos modos, niveles y características.

[Prime Day Lead-up] 11 de julio | Samurai Bringer [Amazon Games App] – Acaba con hordas de samuráis y demonios para reunir técnicas de combate y pulir tu estilo de lucha con el fin de derrotar a Yamata-no-Orochi, el dragón de ocho cabezas de la mitología japonesa en este juego de acción roguelite con niveles que cambian en cada partida.

18 de julio | Youtubers Life 2 [Amazon Games App] – Empieza desde lo más humilde y hazte cargo de la vida diaria de un aspirante a influencer. Equilibra tu día entre crear contenidos basados en tendencias, completar tareas para ganar dinero y generar confianza con tus vecinos para descubrir sus historias. ¿Estás listo para emprender tu camino a la fama?

18 de julio | Maneater [Epic Games Store] – Vive la máxima fantasía de poder como el depredador supremo de los mares y aterroriza las vías fluviales costeras como un tiburón gigante.

18 de julio | Baldur’s Gate: Enhanced Edition [Amazon Games App] – Vuelve a la aventura clásica de Baldur’s Gate en la expansión Tales of the Sword Coast con contenido totalmente nuevo, incluidos tres nuevos miembros del grupo.

25 de julio | Cat Quest II [GOG Code] – ¡Juega como un gato y un perro mientras exploras sus reinos en solitario o con un amigo! Adéntrate en un mundo lleno de magia y curiosos monstruos, y vive una aventura gatuna como nunca antes.

25 de julio | Midnight Fight Express [GOG Code] – Participa en un brutal e hipercinético ballet de lucha, utilizando todas las herramientas ambientales y técnicas de lucha callejera a tu disposición. Mejora tus habilidades para acabar con la avalancha de payasos, compinches y señores del crimen.

25 de julio | Masterplan Tycoon [Amazon Games App] – Pon a prueba tu creatividad y tus habilidades logísticas en este juego de gestión de recursos en el que construirás cadenas de productos interconectadas y desbloquearás nuevas misiones.

Guía para instalar los juegos de Prime Gaming

Los videojuegos deben ser canjeados en plataformas distintas. En el caso de Amazon Games, deberás descargar el aplicativo, iniciar sesión con tu cuenta de Amazon y reclamar los juegos según las fechas que corresponda. En el caso de Epic Games Store, tendrás que vincular tu cuenta de Amazon con la tienda virtual para que puedas acceder a la promoción. La cuestión es más sencilla con GOG Code. Cuando llegue la fecha del videojuego, los usuarios tendrán que indexar el código y proceder con la descarga.

Cómo crearte una cuenta en Amazon Prime

Para acceder a Prime Gaming, necesitarás una cuenta de Amazon Prime. Puedes hacer clic en este enlace para revisar cuál es el plan que mejor se acomoda a tus necesidades. Si es que solo quieres descargar los juegos de este mes, puedes intentar con la prueba gratis de 30 días. Encontrarás la opción en el botón amarillo de este enlace.

Amazon no te cobrará por la prueba gratuita pero la cuenta se convertirá automáticamente en una membresía de pago al final del periodo. Necesitarás una tarjeta de crédito válida y vigente para hacer la gestión de la cuenta.

