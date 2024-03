¡Prepárense para los regalos de Free Fire! Solo por hoy, jueves 28 de marzo de 2024, Garena está más generoso que nunca con los nuevos códigos de canje para el popular battle royale. Te contamos cómo podrás canjearlo y sacarle todo el provecho posible.

Durante 24 horas, tendrás la oportunidad de mejorar tus arsenales y personalizar a los queridos personajes con los objetos cosméticos más codiciados, ¡y todo esto sin gastar un centavo! Todos están impacientes por participar en esta experiencia única que promete momentos de juego inolvidables, y será mejor que tomes la iniciativa ahora mismo.

Para hacerles la vida aún más fácil, la página Sportkeeda ha preparado una lista completa de todos los códigos disponibles. No pierdas el tiempo para que saques el mayor provecho a tu cuenta. Todo el proceso es legal desde la página de recompensas de Free Fire, así que no pierdas tiempo en hacerte con todo el material.

Códigos de Free Fire para hoy, 28 de marzo de 2024

U1R7B3Q9X4M6Z5A

E8N2W6R4Y1T9V7S

L3K7X4D1F9B6M2N

H5P8Z2C9V6Q1R3W

M2N6F4G8V1J7K3T

B9L5P2R7Z3J8Q6C

W4A1T7G2X9E3Y6H

D1F6S9N3R7L2K5V

V7B3X6E1W9H4Z8G

T2J6M9Q3L7P4C5N

C8V1Y4B7K3F9R2X

FS7R3Y1H0F8J6M2

FA4W9Q1G8K6D2P3

FT5L2E1I9U7F4O0

FM1V8N3Z5X6C4B9

Q3W6M1G8H4Z7D5T

R9U2X5P8N3J7S4L

F5H9Z2C7W4S1Y6B

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.