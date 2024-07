Free Fire es uno de los juegos más descargados en Android y iOS, y miles de sobrevivientes buscan los códigos diarios para actualizar el inventario con loot exclusivo a cambio de nada. Aquí te presentamos la lista correspondiente al 4 de julio de 2024 y cómo hacer el trámite en unos pocos minutos.

Los códigos de Free Fire son publicados por Garena para democratizar el acceso a artículos de pago sin la necesidad de gastar diamantes, la moneda exclusiva del Battle Royale. Tu cuenta no estará en riesgo en ningún momento porque el canje es oficial y no requiere de apps de tercernos ni nada por el estilo.

Las recompensas para esta fecha tienen una disponibilidad de solo 24 horas y sirven tanto para los sistemas operativos Android y iOS. Te dejamos la lista completa para esta fecha y cuál es el proceso de canje que bien deberías probar para este día.

Códigos de Free Fire para hoy, jueves 4 de julio de 2024

H7T4LW1D3K8M2RXN

Y2E5JQ9C6H0P4S7V

G3F6Z9B2X14R5N8M

Q1Y6F7P2L4W3V8KD

J9C2D4K7X5G1B6SN

M5R2ST8S6H0V3K7N

Z9G6F1B4V7SC5N3D

F2NS7M5B9D3K1G4V

K6H0S3V8L4D7C2SB

R9N2SM1T5V3G6B8C

D4K7J1B5G8V3N6SM

C6B2NS9M8R1T5V7D

V3G6F9D5K2NZ1M4B

N7M5DZ1K3G6B9V2C

L4R2TZ8B6V5N3M1J

P3L7K6B9R2V5FS1J

S8TS6N3D7V4K1G5B

X5J7C8B3N1SM4R9T

W1V8F7D4K0N9M3ZB

T5V2D6K9BZ1N7M4R

Guía para canjear los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo tener Free Fire en tu celular

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.