WhatsApp Plus ha ganado popularidad por ofrecer herramientas exclusivas que no hallarás en WhatsApp, la versión original desarrollada por Meta. El mod hace de interfaz para que los usuarios accedan a más funciones para dinamizar la gestión de los chats, incluso agregando más capas de seguridad, ¿pero qué hay de la encriptación de extremo a extremo?

La encriptación de extremo a extremo es un método de ciberseguridad empleado por WhatsApp para que solo tú y la persona con quien te estás comunicando puedan leer o escuchar lo que se envía. Siendo la comunicación encriptada, ni si quiera el servicio de mensajería puede descifrar el contenido de los mensajes.

Según los profesionales de WhatsApp Plus Original, solo la versión auténtica de Meta tiene el cifrado de extremo a extremo mientras el mod guarda las conversaciones en el almacenamiento interno del teléfono inteligente y sin registrarse en la nube.

La posibilidad de ser espiado es prácticamente la misma, de acuerdo con los expertos de WhatsApp Plus Original. Tanto WhatsApp como WhatsApp Plus son “hackeables” si un desarrollador especializado se lo propone y si es que eres una persona de interés por la información que almacena en sus conversaciones. Ambos servicios de mensajería cuentan con soportes de seguridad sólidos pero no hay la garantía de que WhatsApp Plus ofrezca la misma cobertura que la versión oficial aunque algunas de sus herramientas resulten igual o mejor que la propuesta de Meta.

Así las cosas, aunque WhatsApp Plus no tenga encriptado de extremo a extremo, la posibilidad de ser hackeado es la misma que con WhatsApp original. Las capacidades de respuesta de Meta pueden superar a las de los desarrolladores independientes aunque estos ofrezcan más capas de seguridad para evitar el acceso a tus conversaciones desde el terminal.

Cómo descargar WhatsApp Plus en Android

Antes de hacer la instalación, deberás verificar la versión del sistema operativo. Actualmente, quienes tengan Android 5 para adelante podrán hacer la descarga; es decir, quienes hayan comprado su celular desde 2014 hasta la fecha. Puedes saberlo siguiendo esta ruta: Configuración - Sistema o Información del teléfono - Información de Software.

Guía de instalación de WhatsApp Plus

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Te puede interesar