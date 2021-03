Tips de Free Fire para configurar la sensibilidad y mejorar rendimiento en las partidas

No te desesperes si no das en la diana en tus partidas de Free Fire. A veces no se trata de habilidad, sino de la configuración de la sensibilidad. Te contamos en este artículo cómo setearlo para que puedas mejorar tu desempeño en el Clash Squad.

La sensibilidad es clave en Free Fire para mantenerte más tiempo en las partidas y así colaborar con tu equipo en el modo Clash Squad. No todos usan la misma sensibilidad, por lo que uno debe conocer primero su capacidad de reacción.

Sigue esta ruta para acceder a la configuración de sensibilidad de Free Fire:

Ve a la pantalla de inicio y busca el icono de configuración (engranaje).

Haz clic para abrir el menú y busca la opción de sensibilidad.

La configuración de sensibilidad general en Free Fire cubre la mayoría de los aspectos ajustables cuando se trata de la visión en el combate. Lo recomendable es un rango de al menos 60-80.

Por otro lado, cambiar la mira al punto rojo se usa para hacer tiros más letales y calculados a los oponentes, especialmente para francotiradores y tiradores de larga distancia. Ochenta y cinco podría ser una tasa decente para ayudar en ataques más precisos desde lejos en Free Fire.

Otros aspectos notables para ajustar y obtener la configuración de sensibilidad correcta se ven en los visores 2x, 4x y AWM, los cuales se ocupan de cómo los jugadores pueden apuntar con sus armas, se estén moviendo o no.

FREE FIRE | Códigos de canje - 2 de marzo

G8WQQVLMJSBN

D4G1 D33S D5D4

Z1KS 1ET6 43S1

Y7PS 1HR6 23H4

E7SK E1R6 31H1

Y7KS 1ER6 23H1

Y7PS 1HR6 23H4

G4D1 126E 4D5S

Y76S 1LR6 56L1

T4W4 1S62 W564

El código de canje solo está disponible por una duración específica. Después de la expiración, los usuarios recibirán un mensaje de error que indica “El código ha expirado o no es válido”, así que no pierdas tiempo para conseguir estas mejoras y romperla en las partidas.

