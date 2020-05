El confinamiento en casa ha permitido que muchos gamers se aventuren a nuevas plataformas y videojuegos más complejos, llenos de etapas y circuitos que permitan acumular más beneficios. Así es ‘Garena Free Fire’, un juego electrónico de acción-aventura del género Battle royale, en el cual debes mantenerte con vida en cada partida de 10 minutos. Desde tu dispositivo móvil, tendrás la oportunidad de elegir desde qué punto puedes empezar a explorar el mapa, buscar herramientas y armas.

Para empezar a jugar es necesario crear una cuenta personal en el juego, en el que tienes derecho a elegir si quieres crear una cuenta propia del juego (Cuenta de Invitado) o conectarse una cuenta de red social, ya sea Facebook, VK, Google o Huawei ID. Tras ello, debes configurar su perfil y explorar el juego y batallas entre los demás jugadores.

Puedes elegir en “Modo Clásico”, “Modo Clasificatoria” u otros modos en los mapas de Bermuda, Purgatorio y Kalahari (Campo de batalla) y luego esperar hasta que el avión vuele por encima del mapa. Tú elijes en qué punto quieres ser soltado y así caer en paracaídas. Al aterrizar, debes salir la búsqueda de armas y artículos utilitarios como medkits (botiquines), armas de corta, mediano y largo alcance, y más elementos presentados en el juego pueden ser encontrados por el mapa.

¿Cómo descargar Garena Free Fire?

Ese videojuego está diseñado para emplearlo desde tu dispositivo móvil, así como tablets. También lo puedes descargar a tu PC, pero la dificultad está en poder cumular victorias desde tu teléfono. Solo debes tener activa tu cuenta en Play Store (Android) o en App Store (IOS) y buscar con el nombre de la aplicación o simplemente con ‘free fire’.

La descarga puede demorar, ya que pesa 534 MB al principio, pero con las actualizaciones va aumentando, por lo que recomendamos tener una buena capacidad de memoria, que no limite las demás funcionalidades de tu móvil.

Para descargar, solo necesitas ir a tu tienda de aplicaciones y seguir los pasos que te indican. (Captura)

¿Qué personajes puedo emplear en el juego y qué habilidades tienen?

Cada personaje tiene un tipo de habilidad específico aplicado durante los partidos. Algunas son habilidades pasivas (se aplican automáticamente) y otras son activas (el jugador tiene control y elige cuándo usarlas en el partido). Solo los personajes de Eva y Adán no tienen habilidades especiales.

Las ranuras habilitadas son individuales. Por ejemplo, si quiero usar a Andrew en el partido con otra habilidad, debo habilitar un espacio para él. Si decido usar a Miguel, él no tendrá un espacio habilitado (el espacio de Andrew), y también tendrá que comprarlo si quiere usar una habilidad extra.

Eso sí, es posible usar las habilidades de otros personajes. Para hacerlo, debes desbloquear las “el slot (espacio) de habilidades” en el personaje que te gustaría usar. Una vez desbloqueado, puedes seleccionar qué habilidad te gustaría compartir con ese personaje. Simplemente siga los pasos a continuación:

Paso 1

Garena Free Fire | Paso 1. (Captura)

Paso 2

Garena Free Fire | Paso 2. (Captura)

Paso 3

Garena Free Fire | Paso 3. (Captura)

Conoce aquí cada uno de los personajes en la siguiente reproducción de videos:

¿Qué trucos puedo usar para ganar cada partida?

Según detalla el portal Hobby Consolas, son quince los trucos que puedes emplear para ir ganando terreno dentro de una partida iniciada. No se tratan de códigos, como otros juegos online, sino de habilidades adquiridas en medio del videojuego.

1. Tírate el primero desde el avión: Si quieres lanzarte el primero desde el avión lo puedes hacer en cuanto el minutaje llegue a 3:35, esto te permitirá ser de los primeros en caer al mapa y así obtener los mejores recursos.

2. El paracaídas se abre solo: Cuando te hayas lanzado no temas en estrellarte contra el suelo porque no es posible, dado que el paracaídas se abrirá solo en cuanto estés cerca. Así que te aconsejamos que nunca lo abras por ti mismo para no perder tiempo en el aterrizaje.

3. Puedes sanarte en un vehículo: Muchos usuarios no saben que pueden sanarse dentro de un vehículo. Esto es muy sencillo de hacer dado que únicamente debes presionar el botón de curarte y entonces abrir el inventario.

Garena Free Fire | Los paracaídas se abren solos, así tendrás un mejor aterrizaje.

4. Cómo disparar mejor: A larga distancia los mejores jugadores suelen hacer únicamente uno o dos disparos, pero solo cuando están totalmente seguros. A corta distancia no suelen pasar de tres o cuatro disparos. Una vez que cumplas con este número de disparos estarás al mismo nivel que los profesionales.

5. Cuidado con disparar a lo loco: A través del mapa los demás usuarios pueden saber si estás en una zona si has disparado previamente. Cada vez que dispares alertas de tu posición y los demás usuarios podrán descubrirte.

6. Muévete sin parar: Cuando estés en busca de recursos siempre estate moviendo, esto evitará que otros puedan dispararte desde lo lejos. Siempre que te muevas por el mapa debes intentar hacer distintos movimientos para no facilitar que te acierten a lo lejos.

Garena Free Fire | Debes permanecer en constante movimiento dentro de juego.

7. No malgastes munición: Si tienes algún rival en el suelo y tienes poca munición, no gastes balas. Puedes hacer uso de cualquier otro tipo de arma, como puede ser una granada, para terminarle de eliminar.

8. Las granadas son muy valiosas: Además de para ahorrarnos munición, también podemos usar las granadas para cuando un rival está escondido en un edificio o en un árbol.

9. Usa el salto para pasar a través del agua: Si vas corriendo a través del agua el personaje reducirá su velocidad, pero si vas realizando saltos sucesivos irás mucho más rápido.

10. Puedes correr más rápido: Aunque para ello deberías ir totalmente desarmado, lo que puede ser un riesgo.

Garena Free Fire | Es posible que puedas correr más rápido, pero para ellos deberías decargarte de implementos.

11. Mira donde aterrizan el resto de los rivales: Es muy importante que al comienzo de la partida siempre observes hacia donde están aterrizando el resto de los rivales para intentar evitar sus zonas y poder así hacerte con los recursos de donde caigas.

12. Siempre haz las emboscadas desde el lado izquierdo: Debido a la disposición de la cámara, siempre debes esconderte cuando quieras hacer una emboscada en el lado izquierdo, así podrás ver perfectamente la llegada de los rivales.

13. Escóndete donde puedas: Además de entre los árboles, maleza o edificios, también te puedes esconder entre las ruedas de los grandes vehículos.

Garena Free Fire | Aprovecha tu entorno para esconderte.

14. Recoge setas: Es una forma de sanación, pero también pueden exponerte a ataques de enemigos, así que mira antes a tu alrededor.

15. No caigas en emboscadas: Si crees que estás en una zona que ya ha sido looteada antes, es probable que tengas a un rival escondido en algún edificio de la zona.

¿Cómo recuperar mi cuenta?

Tener una cuenta suspendida puede resultar frustrante, puesto que lo ganado a lo largo de varias partidas se pierde automáticamente, luego de que el sistema detecta ciertos cambios que no son acorde a lo que ofrece la plataforma. Aquí te presentamos algunas de las razones y qué hacer en cada una de ellas.

Por el uso de programas de terceros (Scripts o Hacks)

El uso de cualquier programa de terceros que modifique parcial o totalmente el juego (incluyendo aquellas que no tengan ningún tipo de ventaja dentro del mismo) están totalmente prohibidas. Así como el uso de los bugs, exploits, promover el uso de hacks/scripts o cualquier comportamiento que afecte de mala manera la experiencia de juego a otros jugadores, serás acreedor a una suspensión permanente.

De acuerdo al portal del propio juego, si el contendiente “usa trampas o programas de terceros, no hay manera de recuperar tu cuenta dado que nuestro sistema automatizado es preciso y confiable; el cual toma las acciones en tu cuenta”.

Reporte de jugadores que estén ofendiendo / insultando dentro del juego

El juego es anónimo cuando se está en modo online, por lo que si estás utilizando el chat de voz, simplemente silencia o ignora al otro jugador. Aunque se permita hablar de manera inapropiada hasta cierto punto, no se tolera comentarios inapropiados relacionados a raza, religión y género, así como las referencias terroristas, sea broma o no. Si ocurre ello, se puede reportar en el juego usando la herramienta de reporte al jugador y seleccionas la opción que corresponda.

Garena Free Fire | La plataforma te permite denunciar si un jugador incumple con las políticas de abuso verbal.

Por un contracargo

La suspensión de contracargos es una compra que se realizó pero no se pagó; sin embargo, los diamantes se enviaron a la cuenta en cuestión. Esto es debido a que hubo una cancelación del pago, lo que generó deudas con proveedor del pago y con Garena. Lo bueno, es que para eliminar la suspensión de la cuenta solo se deberá pagar el monto de la deuda(s) por los diamantes que se agregaron a la cuenta. Haz click aquí y sigue los pasos.

