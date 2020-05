Juegos online: Steam ofrece la demo de “Beyond: Two Souls”

La demo de Beyond: Two Souls está disponible en la plataforma de juegos online Steam. Mientras tanto, la página principal del título aún no está disponible hasta próximo aviso.

“Beyond: Two Souls es una historia psicológica de acción y suspense que cuenta con las actuaciones de las estrellas de Hollywood Ellen Page y Willem Dafoe. Te embarcarás en un viaje trepidante alrededor del mundo, al jugar la extraordinaria vida de Jodie Holmes”, reza la sinopsis en Steam.

Entonces, ¿cómo tener Steam en tu computadora? Lo primero que tendrás que hacer es descargar Steam desde la página oficinal. Ingresa a este enlace y da clic en el botón verde “Install Steam”. Para concluir el proceso, tendrás que crear un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma de juegos online.

JUEGO ONLINE | Requisitos mínimos

SO: Windows 7 or later (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-4430 @ 3.0 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 660 with 2GB VRAM or AMD Radeon HD 7870 with 2GB VRAM

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 49 GB de espacio disponible

Notas adicionales: 720p, 30 FPS

JUEGO ONLINE | Requisitos recomendados