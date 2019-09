Gears 5 incluirá a Dave Bautista como personaje jugable

El lanzamiento de Gears 5 está a la vuelta de la esquina y cada vez son más los detalles que salen a la luz sobre el nuevo juego de The Coalition. Una de esas grandes sorpresas tiene que ver con Dave Bautista, actor y exluchador que, desde hace un buen tiempo, ha pedido a gritos ser parte del universo de The Coalition. Afortunadamente, su sueño se hará realidad, aunque no de la manera que el esperaba. Nos referimos a que, si bien se desconoce si saldrá en la película de Gears of War, es un hecho que lo veremos enGears 5.



Por medio de una publicación en Twitter como Bautista confirmó que aparecerá como un personaje de Gears 5 que los jugadores podrán utilizar a partir del 15 de septimebre. Un detalle interesante es que el actor aparecerá como Batista, es decir, el papel que tiene en el ring cuando participa en luchas de la WWE.



Por el momento, Xbox Game Studios no ha compartido más detalles sobre la presencia de Dave Bautista en Gears 5. Dicho esto, lo más probable es que sea un personaje disponible en los modos multijugador como Horda, Versus y Escape. Después de todo, no sería el único invitado, ya que algunos de esos modos presentarán a personajes de Terminator y Halo Reach.



«Ya era hora. Juega como yo en Gears 5 a partir del próximo 15 de septiembre después del Clash of Champions de la WWE», ha comentado el actor norteamericano que interpreta a Drax en Guardianes de la Galaxia. Desde The Coalition, tal y como recoge el portal Bleacher Report , han querido añadir más información sobre este divertido cameo: «Dave siempre ha querido unirse a la franquicia Gears y estamos encantados de trabajar codo con codo con él para traer su particular estilo de lucha de la WWE al juego. La actitud icónica de Batista se incorporará a Gears 5 como una skin multijugador, que estará disponible en Horda, Versus y Escape».