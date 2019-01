Gears of War 5 confirma su lanzamiento para el 2019 en las consolas de PC y Xbox One

La saga de Gears of War pasó ha llamarse solo Gear con la quinta entrega. Microsoft sigue expandiendo el universo de este juego, ya que es su gran apuesta para la Xbox One y la tienda compartida para PC.

Recientemente, en el blog de Xbox se comentó acerca de los que se verá en la consola durante el 2019, allí estaba, por supuesto, Grears 5.



" Con juegos de Microsoft Studios como Crackdown 3, Ori and The Will of the Wisps, Gears 5, Gears Pop! y Minecraft: Dungeons, 2019 se está perfilando muy bien para Xbox, PC y los jugadores de dispositivos móviles. Y no podemos esperar para mostrar en qué están trabajando todos los equipos de desarrollo de Microsoft Studios", se lee en el comunicado.

Recordemos que Gears of War se renovó con la historia de los hijos de los grandes héroes de la saga. Pues el final de la anterior entrega dejó todo en suspenso, ya que une a la raza humana con los invasores.

Gears 5 estará disponible en PC y Xbox One, como era de esperarse. Por lo pronto, no hay fecha oficial de lanzamiento, pero no sería más del 2019.