God of War no es el mismo que antes. Ya no bastará con ir a asesinar a todos los enemigos que se le crucen a Kratos, ahora deberás hacer crecer al personaje con varias herramientas que te ofrece Santa Monica Studios en el 'reboot' de la saga.

1) Las primera horas utilízalas a modo de tutorial. Acostúmbrate al ritmo lento y pausado que plantea este título, comprende las mecánicas y memoriza los comandos del mando para una mejor experiencia de juego. Una vez que el mapa esté abierto ya podrás dar rienda suelta a la locura del poder de Kratos.

2) Apunta por un nivel de dificultad que te vaya bien. No es necesario que lo juegues en el modo "Quiero God of War", la modalidad más complicada de todas. Una vez que hayas pasado todo el juego intenta ir por un reto mucho más alto.

3) Colecta todos los recursos que puedas. A diferencia de los otros títulos de la saga, ya no conseguirás orbes para mejorar los atributos del personaje. Ahora los cofres te darán objetos que servirán a largo plazo.

4) Tomate tiempo para realizar los favores de los personajes secundarios. Estos encargos opcionales te aportarán importantes recompensas para que el juego se vuelva mucho más fácil. De esta manera también podrás desbloquear los puntos de viaje rápido del mapa que serán de utilidad en el futuro.

5) No sobreprotejas a Atreus. God of War presenta al hijo de Kratos como un personaje esencial para el desarrollo de la historia, no es necesario cuidarlo, por el contrario será de gran ayuda al momento del combate.

6) Acomoda a Kratos a tu gusto. Un tanto atípico es ver un árbol de habilidades en God of War. Pero en esta entrega puedes brillar en tu mejor estilo de juego al desarrollar las ramas de habilidad de Kratos.



- Fuerza: Aumenta el daño de todos los ataques estándar.

- Rúnico: Aumenta el ataque rúnico y el daño elemental.

- Defensa: Reduce el daño recibido.

- Vitalidad: Aumenta la salud máxima y disminuye la severidad de las reacciones a los ataques enemigos.

- Suerte: Aumenta la probabilidad de activar una ventaja. Aumenta la obtención de XP y plata.

- Reutilización: Reduce el tiempo de reutilización de los ataques rúnicos, las invocaciones rúnicas y los talismanes.