God of War se perfila para ser Juego del Año, junto con Red Dead Redemption 2. PlayStation ha tenido un increíble año en cuanto a videojuegos exclusivos. El primer título mencionado no solo se quedará allí también se podrá conocer a fondo en un nuevo cómic.

Así es, Dark Horse Comics trabaja en una novela gráfica que contará las aventuras previas al videojuego de PS4. Sony adelantó un par de hojas en su web oficial, como también una carta del responsable del proyecto.

God of War God of War: se adelantan algunas hojas del cómic del videojuego de PS4. (Foto: Dark Horse Comics)

God of War God of War: se adelantan algunas hojas del cómic del videojuego de PS4. (Foto: Dark Horse Comics)

" Siempre me han encantado las historias que llevan a los personajes de una ambientación, era o género a otra distinta (guerreros samuráis en el antiguo Oeste, vaqueros en la selva africana, etc.). Las posibilidades narrativas de llevar a un personaje como Kratos a enfrentarse a la clase de obstáculos que se pueden encontrar en un mundo lleno de gigantes de hielo y troles me intrigaban demasiado como para no aceptar", comenta uno de los guionistas de Dark Horse Comics, Chris Roberson.

" Al mismo tiempo me intimidaba enfrentarme a un personaje tan reconocible y establecido, y participar en una franquicia con unos antecedentes y un alcance tan grandes. Desde el principio estaba claro que lo que tenían en mente Santa Monica Studios y Dark Horse Comics era una precuela directa de los acontecimientos del nuevo juego que debía mantener la continuidad, y yo sabía por otras experiencias en proyectos similares que eso significaba tener en cuenta muchas variables", finaliza.



El mismo equipo de desarrolladores de God of War colaboró con material y documentación. Inclusive el mismo director del título sostuvo conversaciones con los encargados del cómic.