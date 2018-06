God of War: PlayStation comparte video especial de Kratos por el Día del Padre

Hasta Kratos de God of War merece ser recordado por el Día del Padre. Resulta que la cuenta oficial de YouTube de PlayStation publicó un video titulado "Father and Son Trailer" , en el que Kratos comparte con su hijo.



El blog oficial de PlayStation , la mítica consola de Sony , aprovechó la difusión del video para ofrecer una serie de trabajos de arte creados por el artista Doaly por motivo del Día del Padre. Los gamers que quieran honrar a sus padres con tan curioso detalle pueden adquirir los bocetos en este link .



El video conmemorativo de God of War muestra distintos momentos del último videojuego para PS4 en los que Kratos tomó tiempo para enseñar nuevas cosas a Atreus y formarlo para la vida hostil.



Las imágenes tienen más de 230 mil reproducciones y suma más de 21 mil likes en YouTube . Una bonita forma de recordar a los padres del mundo, ¿no es cierto?

Vea también Xbox One: Fallout 76 de Bethesda ya está disponible en prereserva