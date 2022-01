¿Será el fin de los emuladores? Google empezó su plan para hacer que los juegos de Android, disponibles en la tienda Google Play, puedan ejecutarse en una computadora. De momento, el servicio está disponible en forma de beta en algunos países.

Google ha decidido que los juegos Android estén disponibles a través de una aplicación por separado llamada “Google Play Juegos”, donde los usuarios podrán encontrar títulos como Mobile Legends: Bang Bang, State of Survival, Three Kingdoms Tactics o Rise of Empires: Hielo y Fuego o Asphalt 9: Legends.

El detalle es que Google creó un launcher para que los usuarios puedan descargar y jugar a juegos Android de forma nativa desde un PC y luego reanudar esa misma partida desde un teléfono o tablet. Este nuevo método será recompensado para quienes compran aplicaciones desde la PC a través del sistema de Google.

La nueva dinámica hace que nos preguntemos si podremos jugar con periféricos. Lo mejor es que sí se podrá: Google afirma que los juegos móviles de la aplicación Google Play Juegos admitirán el uso de ratón y teclado, y estarán optimizados para jugar en pantalla grande.

Los usuarios de Europa y América deberán esperar a la llegada del nuevo servicio; de momento, la beta está disponible solo en Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong.

La clave del éxito de Google Play Juegos en PC es que los títulos sean compatibles con pantallas más grandes y con periféricos como ratón y teclado.

