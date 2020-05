Los juegos online buscan lucirse en los servicios de Google Stadia. Electronic Arts compartirá varias de sus producciones en la plataforma de streaming de videojuegos de Google. FIFA, Madden y Star Wars Jedi: Fallen Order son los más deseados por los suscritos al sistema de la gran G.

El portal The Hollywood Reporter reportó que Star Wars Jedi: Fallen Order estará disponible en el sistema de juegos online a fines de 2020. FIFA y Madden aún tendrán que esperar hasta invierno. El resto de títulos para Google Stadia llegarían para 2021.

El mismo medio no precisa cuáles serán los demás títulos que estarán disponibles en Google Stadia. Se habla de hasta cinco juegos online durante dos años.

Google Stadia es una promesa en la industria de los videojuegos, pero el catálogo no es tan atractivo para los desarrollores ni jugadores. En los últimos meses, el sistema de juegos online ofrece Doom Eternal (Bethesda) y The Division 2 (Ubisoft), pero grandes compañías como Activion y EA no han propuesto nada.

A través del Stadia Connect, Google comunicó que otros juegos estarían dentro de poco en la plataforma, como PlayerUnknown’s Battlegrounds, Octopath Traveler, Rock of Ages 3 o Crayta.

GOOGLE STADIA | Poco rentable

¿Cuál es negocio? Google Stadia no ha levantado en el mercado, debido a la reducida su reducido catálogo de videojuegos. Una de las razones sería que la gran G no planea pagar para que los desarrolladores alojen sus creaciones en Stadia.

Un reporte de Business Insider precisó que las empresas indies no se sienten atraídas por Stadia, debido a la falta de incentivos financieros por parte de Google. Un ejecutivo de una de estas empresas dijo que el monto ofrecido por Google es tan irrisorio que ni siquiera se sentaron para negociar.