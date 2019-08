Google Stadia: conoce la lista de todos los juegos confirmados hasta la fecha

El día de hoy, 19 de agosto, se ha realizado una retransmisión de Google en la que han anunciado nuevos títulos para Google Stadia , su servicio de juegos en la nube.



Entre las novedades están Cyberpunk 2077 , Orcs Must Die! 3 (que será exclusivo de la plataforma), Attack on Titan 2: Final Battle, Destroy All Humans!, Samurai Shodown y muchos otros.



De esos juegos, la mayoría no tiene una fecha de lanzamiento concreta en Stadia. Del juego de rol de CD Projekt Red se sabe que saldrá en 2020, después que en las otras plataformas. Mortal Kombat 11 sí estará disponible en noviembre, cuando saldrá el Stadia Founder's Edition.

¿Cuáles son los juegos anunciados por Google Stadia?

Dragon Ball Xenoverse 2

DOOM Eternal

DOOM 2016

Rage 2

The Elder Scrolls Online

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Cyberpunk 2077

KINE

Get Packed

GRID

Windjammers 2

Metro Exodus

Trumper

Farming Simulator 19

Baldur's Gate 3

Power Rangers: Battle for the Grid

Attack on Titan 2: Final Battle

Destroy All Humans!

Orcs Must Die 3

Football Manager

Samurai Shodown

Final Fantasy XV

Tomb Raider Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Marvel's Avengers

SUPERHOT

NBA 2K

Borderlads 3

Gylt

Mortal Kombat 11

Darksiders Genesis

Assassin's Creed Odyssey

Just Dance

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Trials Rising

The Crew 2

Watch Dogs: Legion