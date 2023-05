Si el año 2023 ya nos sorprendió con importantes lanzamientos, como The Legend of Zelda Tears of Kingdom, Hogwarts Legacy o Jedi Survivor, se espera que los siguientes años sean aún mejores. Rockstar Games, por ejemplo, tiene entre manos un proyecto sumamente ambicioso: GTA 6.

Por lo pronto, no se conoce la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6, pero ya se sabe que está en desarrollo y se filtraron fotos y videos en foros especializados recientemente.

Pues los últimos reportes no hablan acerca del contenido, sino de lo que costaría. El título de mundo abierto podría convertirse en uno de los más caros de la historia, alcanzando cifras mil millonarias.

El usuario de Twitter RinoTheBouncer, afirma que Rockstar Games habría destinado entre 1000 millones a 2000 millones de dólares solo para el desarrollo. Recordemos que GTA 5 tuvo un coste de producción de 265 millones, mientras que Red Dead Redemption 2 estuvo entre los 80 y 100 millones de dólares.

La información fue rebotada por el medio The Hollywood Handle y Dexrto Gaming. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas por la empresa desarrolladora, aunque Dexerto afirma que sus fuentes fueron las que compartieron esta información.

GTA 6 podría ser el juego más ambicioso de la historia

No solo debe competir contra otros títulos de mundo abierto, sino que superar a GTA 5 será una tara titánica. El actual Grand Theft Auto es uno de los pocos juegos que han pasado por tres generaciones de consolas (PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X).

Además, tras 10 años en el mercado, se mantiene como una de las franquicias más jugadas cada año debido a que cuenta con un robusto servidor multijugador, el cual permite a los gamers darle rienda suelta a la creatividad.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.