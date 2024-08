Grand Theft Auto 6, también conocido como GTA 6, será el juego del momento para la industria gamer. Faltan pocos meses para empezar el 2025 y la comunidad se pregunta para cuándo llegaría el Triple A de Rockstar Games. ¿Será para inicios del próximo año o tendremos que esperar aún más? Lamentamos tener malas noticias.

El informe financiero de Interactive Take-Two, la matriz de Rockstar Games, sobre el primer trimestre del año fiscal 2024 precisa para qué lapso tendríamos GTA 6 para las principales consolas del mercado. La documentación hace referencia a otoño de 2025 en Estados Unidos, es decir, entre septiembre y diciembre.

El informe también precisa que el videojuego estará disponible solo para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Por el mismo lapso, Take-Two planea los lanzamientos de NBA 2K25, WWE 2K25, Sid Meier’s Civilization VII, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, CSR Racing 3, Judas y Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game.

Considerando que el lanzamiento sea a fines de 2025 y según el historial Rockstar Games con juegos anteriores, es probable que la preventa de GTA 6 sea entre noviembre y diciembre de 2024, mientras el gameplay recién lo tendríamos entre agosto y septiembre de 2025 mientras el último tráiler saldría entre octubre y noviembre del mismo año.

Anuncio de lanzamientos de Interactive Take-Two

Acerca del espacio que requerirá GTA 6, los rumores apuntan a que GTA 6 tendrá una duración de 400 horas de juego por lo que se requerirá de 750 GB de memoria interna. Ve pensando en cuáles juegos borrar o invierte en una memoria externa.

El precio de GTA 6 sería superior a la media de los juegos de lanzamiento que están disponibles para PS5 y Xbox Series X/S. Take-Two Interactive bien podría cobrar desde 80 a 90 dólares sin ningún problema porque la comunidad está convencida de lo que “vale” y promete el videojuego.

Tráiler oficial de GTA 6

Requisitos de GTA 6 para PC

La versión de GTA 6 para PC llegaría un año después del lanzamiento para consolas, es decir, para 2026. Mientras tanto, puedes ir ahorrando en los gadgets que harán falta para ejecutar el juego de Rockstar sin contratiempos técnicos.

Un artículo de PCGameBenchmark predice que hará falta una GPU NVIDIA GeForce GTX 1660, una CPU Intel Core i5-6600K, 12 GB de RAM y 150 GB de espacio SSD para que GTA 6 pueda ejecutarse sin problemas. Ojo, solo jugarlo de manera sostenible, porque si lo que buscas es calidad y toda la experiencia gráfica, necesitarás equipos más sofisticados. Hablamos de una CPU Intel Core i7-8700K, una GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER y 16 GB de RAM. De hecho, la gráfica RTX 2080 SUPER aparece en uso para las pruebas de juego filtradas en Internet, así que probablemente sea recomendado en un futuro cuando salga la ficha técnica oficial.

Por otro lado, los chicos de Chillblast creen que las computadoras necesitarán de un equipo con AMD Ryzen 7 7700 y RTX 4070 para jugar a una resolución de 1440p. Si quieres ir más a fondo, por ejemplo, jugar a 4K, hará falta combinaciones como el procesador AMD Ryzen 7800X3D con la tarjeta gráfica AMD RX 7900 XTX.

No hay información oficial sobre los requisitos mínimos y máximos de GTA 6 para computadora.

