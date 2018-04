GTA V es el producto multimedia de entretenimiento más rentable de la historia

Grand Theft Auto 5 ha sido el protagonista de un nuevo estudio que demuestra no solo lo increíblemente rentable que ha sido hasta el día de hoy, sino que posiciona al título por encima de cualquier otro producto multimedia del mercado en ganancias.



Y es que según Doug Creutz, un analista que cubre todo el medio de entretenimiento de Cowen, dijo en una reciente entrevista a MarketWatch que GTA V ha recaudado más dinero que cualquier otra película, libro y juego en la historia.



Esto incluye a superproducciones como Star Wars y Gone With the Wind, que han sumado casi tres mil millones de dólares, mientras que la entrega de Rockstar Games ha generado más de seis mil millones de dólares en ganancias con más de 90 millones de unidades vendidas​.

GTA V Premium Edition (Foto: Internet) GTA V Premium Edition (Foto: Internet)

A pesar de que no quiso revelar más datos sobre esto, lo cual se entiende al ser parte de un grupo de investigación donde estos datos pueden costar cientos de dólares, GTA V sigue posicionándose como uno de los mejores vendidos cada mes por la NPD. ¿Alguno de ustedes jugó o juega esta joya?