"Harry Potter: Wizards Unite" en iOS y Android: cómo jugar y dónde bajar el nuevo juego de Niantic

Las últimas

[{"id":120973,"title":"F\u00fatbol en Am\u00e9rica: \"Ricardo Gareca debe amistarse con Andr\u00e9 Carrillo\" [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-debe-amistarse-andre-carrillo-vuelva-equipo-copa-america-video-120973","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06718a80e6f.jpeg"},{"id":120972,"title":"Erick Osores tras cr\u00edtica a Pedro Gallese: \"\u00bfY cu\u00e1ndo va a tapar Carlos C\u00e1ceda?\" [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-erick-osores-critica-pedro-gallese-pide-carlos-caceda-sea-titular-copa-america-video-120972","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d10529c53e8b.jpeg"},{"id":120970,"title":"Carlos Zambrano: \"Tenemos mucha ilusi\u00f3n de meternos a semifinales y darle una alegr\u00eda a Per\u00fa\" [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-carlos-zambrano-ilusion-meternos-semifinales-darle-alegria-peru-video-120970","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d104b7850ffc.jpeg"},{"id":120931,"title":"Ecuador vs. Jap\u00f3n EN VIVO en el Mineirao juegan por Copa Am\u00e9rica 2019 v\u00eda Teleamazonas","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-japon-vivo-via-teleamazonas-directo-tyc-sports-directv-america-tv-stream-copa-america-2019-nndc-120931","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d104562ee693.jpeg"},{"id":120910,"title":"\u00a1Por el pase a cuartos de final! Costa Rica vs. Hait\u00ed EN VIVO v\u00eda Teletica por la Copa de Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/costa-rica-vs-haiti-vivo-via-teletica-online-tv-transmision-narracion-sky-sports-tdn-directo-copa-oro-2019-red-bull-arena-nndc-120910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d104a2e3080d.jpeg"},{"id":120969,"title":"Cristiano Ronaldo y Michael Jordan: el encuentro de dos leyendas del deporte","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/cristiano-ronaldo-michael-jordan-encuentro-dos-leyendas-deporte-nndc-120969","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1048bfb345a.jpeg"},{"id":120949,"title":"\u00bfA qu\u00e9 hora juegan Uruguay vs. Chile v\u00eda Teledoce en el Maracan\u00e1 por el Grupo B de la Copa Am\u00e9rica 2019?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/uruguay-vs-chile-vivo-hora-juegan-online-cdf-teledoce-maracana-stream-live-copa-america-2019-120949","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d101f6c25000.jpeg"},{"id":120948,"title":"\u00a1Se define el Grupo C! Fecha, hora y canales del Chile vs. Uruguay EN VIVO por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-uruguay-vivo-maracana-online-tv-fecha-hora-canal-transmision-cdf-canal-13-tyc-sports-teledoce-directv-stream-copa-america-2019-120948","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d101a63a41b3.jpeg"},{"id":120943,"title":"\u00a1Se juegan el pase a cuartos! Gu\u00eda de horarios y canales de Ecuador y Jap\u00f3n por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-japon-vivo-directo-online-via-directv-sports-teleamazonas-goltv-america-ver-hora-fecha-canal-duelo-grupo-c-copa-america-2019-120943","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d100a5202ff7.jpeg"},{"id":120954,"title":"Andr\u00e9 Carrillo sobre clasificaci\u00f3n a cuartos de final: \"estamos preparados para cualquier rival\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/seleccion-peruana-andre-carrillo-asegura-peru-preparado-rival-copa-america-2019-nndc-120954","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1022be3c9e8.jpeg"},{"id":120820,"title":"Con Becky Lynch y Seth Rollins: repasa todos los resultados del Stomping Grounds 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-vivo-stomping-grounds-2019-via-fox-action-sigue-directo-evento-washington-roman-reigns-seth-rollins-kofi-kingston-stomping-grounds-fecha-horarios-canales-cartelera-120820","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1043640f48b.jpeg"},{"id":120888,"title":"\u00a1El ganador enfrenta a Per\u00fa! Chile vs. Uruguay juegan por la punta del Grupo C de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-uruguay-vivo-online-directo-via-directv-sports-america-television-cdf-canal-13-chilevision-grupo-c-copa-america-2019-nndc-120888","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d104273a8c84.jpeg"},{"id":120966,"title":"\"Harry Potter: Wizards Unite\" en iOS y Android: c\u00f3mo jugar y d\u00f3nde bajar el nuevo juego de Niantic","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/harry-potter-wizards-unite-descargar-e-instalar-android-e-ios-jugar-debes-app-juego-aplicacion-nnda-nnlt-120966","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d103f8d6d0ef.jpeg"},{"id":120960,"title":"\u00a1Incre\u00edble! Kofi Kingston retuvo el t\u00edtulo de la WWE tras salir de forma espectacular de la jaula de acero [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-kofi-kingston-retuvo-titulo-salir-forma-espectacular-jaula-stomping-grounds-2019-video-120960","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d10310ce951d.jpeg"},{"id":120962,"title":"\"Tenemos que corregir errores\": la respuesta de Paolo Guerrero de cara al pr\u00f3ximo rival de Per\u00fa [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-paolo-guerrero-corregir-errores-proximo-partido-copa-america-2019-video-120962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d10345528e2d.jpeg"},{"id":120963,"title":"Pedro Gallese: \"Estoy en un puesto donde un d\u00eda puedes ser un h\u00e9roe y otro d\u00eda puedes ser un villano\" [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-puesto-dia-puedes-heroe-villano-pedro-gallese-video-120963","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0edfda1456e.jpeg"},{"id":120840,"title":"M\u00e9xico venci\u00f3 a Martinica por el Grupo A de la Copa de Oro 2019 desde Charlotte","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-martinica-vivo-charlotte-directo-fecha-hora-canal-transmision-narracion-tdn-unvision-sky-sports-online-copa-oro-bank-america-stadium-120840","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d103873a21ca.jpeg"},{"id":120964,"title":"\u00a1Triunf\u00f3 el amor! Seth Rollins retuvo el t\u00edtulo universal en Stomping Grounds 2019 gracias a Becky Lynch [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-seth-rollins-retuvo-titulo-universal-stomping-grounds-2019-gracias-becky-lynch-video-120964","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1037e009fa1.jpeg"},{"id":120832,"title":"\u00a1Clasificado a cuartos! M\u00e9xico venci\u00f3 3-2 a Martinica por el Grupo A de Copa Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-martinica-vivo-tdn-online-transmision-narracion-sky-sports-univision-canal-7-stream-live-charlotte-copa-oro-2019-nndc-120832","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d103713dfe08.jpeg"},{"id":120961,"title":"\u00a1Lleg\u00f3 el goleador! Ra\u00fal Jim\u00e9nez anota el 2-1 para M\u00e9xico ante Martinica por Copa de Oro 2019 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-martinica-vivo-gol-raul-jimenez-2-1-charlotte-copa-oro-2019-video-120961","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d10302d08c41.jpeg"},{"id":120952,"title":"\"Nunca, nunca, nunca, nunca\": James Rodr\u00edguez revela que aun no conversa con Zidane sobre el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-2019-james-rodriguez-revelo-conversa-zidane-liga-santander-espana-120952","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d102d29e36a1.jpeg"},{"id":120957,"title":"\u00a1Shane no pudo evitarlo! Roman Reigns acab\u00f3 con Drew McIntyre en Stomping Grounds 2019 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-roman-reigns-acabo-drew-mcintyre-shane-mcmahon-stomping-grounds-2019-video-120957","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d102c84046b6.jpeg"},{"id":120958,"title":"Pablo Bengoechea habl\u00f3 sobre la continuidad de Mauricio Affonso en Alianza Lima","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-pablo-bengoechea-hablo-continuidad-mauricio-affonso-intimos-copa-bicentenario-120958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d102c67bd5cc.jpeg"},{"id":120959,"title":"Universitario de Deportes vs. Uni\u00f3n Huaral: se miden por la Fecha 1 de la Copa Bicentenario","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/universitario-deportes-vs-union-huaral-vivo-via-gol-peru-fecha-hora-canal-online-ver-gratis-directo-enfrentan-debut-copa-bicentenario-120959","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf3d6eae81f2.jpeg"},{"id":120956,"title":"El crudo an\u00e1lisis de Mart\u00edn Liberman: \"Nos creemos los mejores del mundo y casi vamos al Obelisco por ganar\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-cuartos-final-copa-america-2019-creemos-mejores-mundo-obelisco-ganarle-qatar-martin-liberman-120956","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1028301eecb.jpeg"},{"id":120951,"title":"\u00a1Lo que te fallaste, Andr\u00e9s! Gran jugada de M\u00e9xico y Guardado fall\u00f3 ocasi\u00f3n poner el 1-0 por Copa Oro 2019 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-martinica-vivo-andres-guardado-ocasion-fallo-poner-1-0-charlotte-copa-oro-2019-video-120951","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1021471fe7e.jpeg"},{"id":120955,"title":"\u00a1Imbatible! Becky Lynch venci\u00f3 a Lacey Evans y retuvo su t\u00edtulo femenino de Raw en Stomping Grounds 2019 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-becky-lynch-retuvo-titulo-stomping-grounds-2019-vencer-lacey-evans-video-120955","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d10249e81ff6.jpeg"},{"id":120953,"title":"\u00a1Golazo de Antuna! M\u00e9xico vence 1-0 a Martinica por la Copa de Oro 2019 en Charlotte [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-martinica-vivo-gol-antuna-1-0-copa-oro-2019-carolina-norte-video-120953","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d102420843c4.jpeg"},{"id":120950,"title":"\u00a1Inicia un nuevo reinado! Ricochet se convirti\u00f3 en el nuevo campe\u00f3n de los Estados Unidos en Stomping Grounds [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-stomping-grounds-2019-ricochet-vencio-samoa-joe-convirtio-nuevo-campeon-estados-unidos-video-120950","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d10204cd23ad.jpeg"},{"id":120946,"title":"Zidane lo sigue de cerca: crack que la rompe en la Copa Am\u00e9rica est\u00e1 en la mira del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-mira-crack-rompe-copa-america-brasil-2019-espana-liga-santander-120946","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1017c410af5.jpeg"},{"id":120918,"title":"Alejandro Hohberg y Germ\u00e1n Denis quedaron fuera de la primera convocatoria de \u00c1ngel Comizzo","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/universitario-deportes-alejandro-hohberg-quedo-fuera-primera-convocatoria-angel-comisso-120918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d0fe6a0a0df1.jpeg"},{"id":120947,"title":"La reacci\u00f3n de Paolo Guerrero al conocer la clasificaci\u00f3n de Per\u00fa a cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-reaccion-paolo-guerrero-conocer-clasificacion-cuartos-final-copa-america-120947","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06d749c385c.jpeg"},{"id":120941,"title":"\u00bfC\u00f3mo le fue a la 'bicolor' la \u00faltima vez que clasific\u00f3 como mejor tercero en la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-le-bicolor-ultima-vez-clasifico-mejor-tercero-copa-america-120941","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d10101d3b0d8.jpeg"},{"id":120945,"title":"YouTube crea una funci\u00f3n para ocultar los comentarios de los v\u00eddeos","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/youtube-crea-funcion-ocultar-comentarios-videos-120945","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d100c1ecc191.jpeg"},{"id":120636,"title":"Avengers: Endgame | \u00a1El chasquido de Tony Stark como nunca lo viste! As\u00ed fue el rodaje de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chasquido-iron-man-detras-camaras-vuelto-viral-avengers-4-marvel-cine-detras-camaras-120636","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d1f93b8580.jpeg"},{"id":120942,"title":"\"Todas las canchas donde jugamos son muy malas\": el reclamo de Messi a la organizaci\u00f3n de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/messi-copa-america-2019-reclamo-argentino-canchas-tornep-seleccion-argentina-120942","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d1007edbe67c.jpeg"},{"id":120944,"title":"Jug\u00f3 el Sudamericano Sub 17 y podr\u00eda fichar por el Manchester City","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-jugo-sudamericano-sub-17-fichar-manchester-city-120944","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/26\/5c9a5de8d32eb.jpeg"},{"id":120764,"title":"Avengers: Endgame | Tony Stark (Iron Man) ten\u00eda planeado ir a Asgard, pero los planes acabaron","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-viaje-iron-man-produjo-pelicula-vengadores-4-vengadores-ucm-mcu-120764","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e694f9a535.jpeg"},{"id":120929,"title":"Tensa conferencia de Ricardo Gareca da la vuelta al mundo [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/ricardo-gareca-tensa-conferencia-tecnico-seleccion-peruana-da-vuelta-mundo-fotos-120929","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d0feee0ef018.jpeg"},{"id":120937,"title":"Volvi\u00f3 el olfato goleador: Mauricio Affonso anot\u00f3 doblete para Alianza Lima por la Copa Bicentenario [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-sport-victoria-vivo-mauricio-affonso-anoto-goles-intimos-copa-bicentenario-video-120937","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d0ff92453a75.jpeg"},{"id":120778,"title":"\u00bfAvengers: Endgame superar\u00e1 a Avatar? El reestreno con escenas extras no ser\u00eda suficiente","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-reestreno-pelicula-seria-suficiente-superar-avatar-avengers-4-marvel-cine-vengadores-120778","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e6e355e426.jpeg"},{"id":120940,"title":"\"Qatar jug\u00f3 mejor pero Argentina encontr\u00f3 (al fin) jerarqu\u00eda\", por Claudio Vivas [OPINI\u00d3N]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/copa-america-qatar-jugo-mejor-argentina-encontro-jerarquia-claudio-vivas-opinion-120940","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d100072d5a94.jpeg"},{"id":120801,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Hay esperanzas! Goku y Vegeta tienen la chance de liquidar a Moro seg\u00fan el manga 49","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-vegeta-todavia-tendrian-oportunidad-vencer-moro-manga-49-dbs-dragon-ball-mexico-120801","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e984644320.jpeg"},{"id":120848,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfGoku y Vegeta en el espacio? Este agujero de gui\u00f3n es tratado en el manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-vegeta-luchar-espacio-manga-da-respuesta-nnda-nnlt-dbs-dragon-ball-120848","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0ef34f7a634.jpeg"},{"id":120836,"title":"Alianza Lima gan\u00f3 2-0 a Sport Victoria en Ica por la Copa Bicentenario [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-sport-victoria-vivo-via-gol-peru-fecha-hora-canal-online-ver-gratis-directo-enfrentan-debut-copa-bicentenario-120836","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d0ff0dd78c2e.jpeg"},{"id":120926,"title":"\u00a1Un cebollita! La historia de Everton, el jugador revelaci\u00f3n de Brasil en la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/everton-biografia-vida-historia-clubes-carrera-estrellas-seleccion-brasilena-copa-america-dpm-120926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d0fec910486c.jpeg"},{"id":120760,"title":"Dragon Ball Super | Descubren por qu\u00e9 Goku no uso el Ultra Instinto contra Broly, el Saiyajin Legendario","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-ultra-instinto-broly-revela-misterio-dbs-dragon-ball-mexico-120760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e688f976f2.jpeg"},{"id":120751,"title":"Dragon Ball Heroes | Episodio 12 Sub Espa\u00f1ol: Meta Cooler lucha contra Camba por el destino del universo","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-dragon-ball-super-capitulo-12-online-sub-espanol-youtube-meta-cooler-enfrenta-camba-saiyajin-malvado-video-120751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e5e5c5041a.jpeg"},{"id":120939,"title":"Evangelion lleg\u00f3 a Netflix y a los fans les desagrad\u00f3 el doblaje en espa\u00f1ol latino","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/evangelion-llego-netflix-fans-les-desagrado-doblaje-espanol-latino-120939","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d0ff99ee12b5.jpeg"},{"id":120936,"title":"\"Avengers: Endgame\" vs Avatar: \u00bfcu\u00e1nto le falta a la pel\u00edcula de Marvel Studios para superarla?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vs-avatar-le-falta-pelicula-marvel-studios-superarla-nnda-nnlt-120936","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/23\/5d0ff7e3407db.jpeg"}]