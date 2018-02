Tan ridículo como suena, un jugador lo perdió todo en Hearthstone por haber jugado con otra chica. El usuario ArmandoBorsan98 del foro de Reddit publicó una historia triste sobre el juego de Blizzard en la búsqueda de soluciones, pero parece que no recibió nada de parte de la empresa.

Él comenta que solía jugar largas horas con su ex pareja a la entrega de cartas Hearthstone. Sin embargo, se separaron hace más de nueve meses y él comenzó a jugar por su cuenta. Un día decidió retar a la persona con la que estaba saliendo en ese momento; no obstante, no contaba que su "ex" estaba espectando la partida.

Lo que vino después fue de terror. Su ex novia le envió un rudo mensaje tras ingresar a su cuenta de Hearthstone y convertir todas sus cartas en Polvo Arcano. El jugador no cuenta con pruebas, mas está seguro de que fue ella la que destruyó sus cartas debido a que nadie más conocía su contraseña.

El mensaje ha llegado a Blizzard pero no hay nada que la empresa pueda hacer. Según el usuario, la empresa le respondió que el principal responsable es él, ya que violó los Términos de Servicio al confiar su contraseña a personas ajenas. Solo le queda comenzar desde cero y afirma que esta situación no lo alejará de Hearthstone.



Ingresar aquí para la historia original.