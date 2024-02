Tal cual lo dice el titular. Y es que si no tuviste en el radar la primera gran entrega de esta franquicia, la cual llegó a PS3, PS4 y PS VITA para luego aterrizar en PC, y que nos ofrecía combates con vista cenital contra bichos, iluminados y mechas en partidas tanto en solitario como en partidas cooperativas en las que más se sacaba provecho a toda la acción, pues te diré que te perdiste un gran título el cual sirve de base para esta segunda entrega, Helldivers II, incluyendo su historia y el de la Supertierra.

Las batallas contra autómatas e insectos ya han llegado a nuestro mercado, tanto para PS5 como PC.

Por la democracia

Y es que tomo esto de base ya que las mecánicas y su estilo de juego los volveremos a ver aquí. Es decir, tendremos un arma principal junto a una secundaria fuera de una granada, lo que marcó un estilo de juego fueron sus estratagemas, vale decir una serie de acciones con las que podemos pedir una serie de ayudas para cumplir nuestras misiones como pedir munición, lanzar ataques aéreos, colocar torretas defensivas y mucho más.

Es así que desde nuestro crucero estelar, antes de cada misión seleccionada, podremos indicar cuales de estas estratagemas podremos pedir durante el desarrollo de esta, como también el tipo o clase de arma también.

Así pues, para poder hacer uso de estas acciones deberemos seguir una serie de combinaciones, algunas cortas y otras más largas, pero a esto la acción y el combate nunca se detiene mientras buscamos la activación de estas estratagemas para luego indicar en dónde queremos que se ubiquen. Y mientras esto sucede, los enemigos nunca se detendrán, y la munición se nos acabará en un abrir y cerrar de ojos, por lo que vuelvo a repetir, el uso de las estratagemas es clave aquí para la difícil colonización de mundos.

Nunca acabarán con nuestra especie

Pero eso no es todo, ya que además de las misiones principales en cada lugar al que vayamos, como activar torres, recoger discos duros, activar lanzamientos, destruir huevos, o más, podemos encontrarnos con las secundarias, fuera de encontrar materiales para la investigación y mucho más.

De esta forma, pondremos nuestro granito de arena, y la de todos los gamers conectados, para la expansión y dominio total de la raza humana en otros planteas y sistemas, siempre por la democracia.

Todo esto estará presente Helldivers II, un título que muestra una clara evolución en todo momento a la primera entrega, una propuesta enmarca en los juegos de disparos en tercera persona, o primera si es que lo desean. Ambas modalidades tienen sus pro y contras.

Forma parte de la élite que mantiene la paz

Ahora bien, ¿qué más nos trae esta entrega?. Pues diré que han pasado cien años desde lo que fue la Guerra Galáctica, y es aquí cuando regresan los Termínidos (insectos) para acabar con una paz y tipo de vida los cuales se creían eras perfectos, incluyendo también la campaña contra los utómatas.

Juntos como hermanos

Es con todo esto que vemos que las mecánicas entre los dos títulos es la misma, pero más frenética y tensa, esto gracias al cambio de perspectiva que vemos en esta segunda entrega. Y para variar, el éxito de las misiones será solamente si es que logramos salir vivos del planeta en el que nos encontramos luego de haber llamado a la nave de extracción. ¿Y si morímos?... pues no aportaremos casi nada a la expansión de la democracia y de la raza humana.

Para esto deberemos tener presente una serie de factores, como el tiempo de recarga de cada arma de fuego, los tiempos de carga de cada una de las estratagemas, la misma orografía de cada planeta o si es que jugamos solos o en equipo de cuatro jugadores.

¿Herido yo?

Si, esto último es muy importante. Y es que jugarlo solo resulta o de muy valientes o de desquiciados. Así de simple es la propuesta de este título. Jugar Helldivers II solo no es recomendable, a menos que te guste correr como loco tratando de sobrevivir a centenares de enemigos tras de ti.

Y es que este título está pensado para jugarlo, y disfrutarlo, en grupo. No hay otra. La experiencia de juego cambia radicalmente. De esta forma, podremos pedir ayuda para que otros Helldivers nos ayuden, o uniros a otros gamers en misiones. A esto, ayuda mucho el juego cruzado entre PC y PlayStation 5.

En pantalla

Helldivers II es notable, ya sea en lo jugable como todo lo que veremos en nuestros monitores, aunque ciertas texturas caen un poco, pero no me extraña ya que la cantidad de explosiones, elementos y enemigos que tendremos por delante es de locos. ¿Recomendación? No lo jueguen en calidad sino en rendimiento. Y como plus a todo esto, llega totalmente localizado para nuestra región, vale decir español latíno.

Detalles aparte, estoy seguro que todos los gamers que jueguen este título van a disfrutar la gran cantidad de horas y horas que lo jugarán. Y es que este título, pensado como juego de servicio (GasS) funciona excelentemente, esto gracias a todos los elementos que podremos ir desbloqueando tras cumplir misiones gracias o bien la Pase de Batalla con el uso de medallas, o a la moneda del título, sin dejar de lado el dinero real.

Conclusión

Helldivers II llega pisando fuerte y apretando el gatillo. Es una clara muestra de que desde PlayStation, y desarrolladoras, pueden lanzar un juego tanto para sus consolas y Steam al mismo tiempo. Es más, este título es el mejor juego, y lanzamiento, de la compañía nipona para PC dejando atrás al mismísimo Kratos y compañía.

Solo nos queda ver, y seguir disfrutando, de esta entrega para saber hasta dónde llegará, aunque de momento, y en el presente, brilla por casi todos los lados cual estrellas en el infinito, y más allá.

El análisis de Helldivers II fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por PlayStation para consola PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5, PC

Desarrolladora: Arrowhead Game Studios

Género: Acción, Combate, Tercera Persona

Distribuidor: PlayStation

Puntuación: 9

Tráiler de lanzamiento de Helldivers II