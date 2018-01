Hello Kitty Kruisers llega a Nintendo Switch.

Uno de los más raros y más caros juegos de Wii U está llegando a Nintendo Switch. Se trata de Hello Kitty Kruisers. La llegada del popular personaje de Sanrio ha sido confirmada por parte de Rising Star Games a través de un video de YouTube.

El juego saldrá este 2018 de acuerdo al tráiler del anuncio revelado en YouTube. El Hello Kitty Kruisers para Nintendo Switch se asemeja al Diddy Kong Racing, en competencias en tierra, agua e incluso el cielo.



“Corre en un solo jugador o con hasta tres amigos, y desbloquea nuevos conjuntos y vehículos para tus personajes favoritos”, indica la descripción de Rising Star Games en YouTube. “¡Incluso puedes desafiar tus habilidades de carrera en el súper emocionante modo Aventura!”, agrega.

El Hello Kitty Kruisers se espera para la próxima primavera del hemisferio norte.

Hello Kitty Kruisers (Nintendo Switch)

Sobre Nintendo Switch

Nintendo Switch es la séptima consola de videojuegos de Nintendo que fue lanzada mundialmente el 3 de marzo de 2017 con un precio de US$ 299. El videojuego más vendido para esta consola en sus primeros 10 meses fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild