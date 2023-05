Durante el evento PlayStation Showcase 2023, Sony reveló dos grandes sorpresas: el gameplay de Marvel’s Spider-Man 2 y el primer teaser de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, marcando el regreso de la reconocida franquicia después del exitoso lanzamiento de su quinta parte.

Metal Gear Solid V marcó una época en la industria de los videojuegos, como uno de los proyectos más ambiciosos de Konami. Sin embargo, siempre estuvo envuelto en polémica debido a los roces con Hideo Kojima.

El creativo abandonó el proyecto y su nombre fue eliminado de la caja, pese a haber aportado mucho para la historia del título. Como es de esperarse, con el estreno del tráiler de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, muchos gamers se preguntaban sí Konami había involucrado a Kojima.

Hideo Kojima no está involucrado en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Lamentablemente, no es así. Hideo Kojima se encuentra trabajando en su propio proyecto: Death Stranding 2, el cual ya ha compartido algunos teasers. Parece que la relación con Konami no ha quedado en buenos términos.

“No están involucrados. El equipo de desarrollo trabajará duro en crear este remake y los ports (de Metal Gear Solid: Master Collection) para que [los jugadores] puedan disfrutarlos en múltiples plataformas por incluo más usuarios de todo el mundo”, declaró un representante de la empresa al medio IGN.

Se refería a ideo Kojima, al diseñador de personajes Yoji Shinkawa y otros desarrolladores que abandonaron la empresa tras Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

¿Por qué se llama Metal Gear Solid Delta?

El nombre es muy poco familiar para los amantes de la franquicia Metal Gear Solid, ya que este título podría llamarse Metal Gear Solid 3. La empresa japonesa utilizó sus redes sociales para aclarar las dudas de la comunidad.

“El símbolo Delta (Δ) fue elegido porque su significado encaja con el concepto del proyecto de remake; Delta significa ‘cambio’ o ‘diferencia’ sin cambiar la estructura”, detallaron vía Twitter.

Los rumores indican que el juego se mantendrá fiel al juego original, como aquel remake de Shadow of the Colossus. Una saga que no ha seguido esta tendencia, por ejemplo, es Resident Evil con sus remakes.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.