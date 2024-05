Arrancaron los primeros duelos del Bracket Stage del Mid-Season Invitational (MSI 2024). Mañana se enfrentan Bilibili Gaming y PSG Talon mientras Gen.G Esports y Top Esports esperan en las semifinales; en cuanto a Fnatic y Team Liquid, ambos cayeron al Lower Bracket y solo uno de ellos podrá seguir a la siguiente fase del competitivo que ofrece pase directo a Worlds 2024, la Copa Mundial de League of Legends.

Gen.G Esports venció por 3 - 0 a Fnatic mientras Top Esports consiguió el mismo resultado contra Team Liquid. Los encuentros pendientes son los de Bilibili Gaming y PSG Talon, programado para mañana (4:00 UTC-5 / 3:00 AM MX, 4:00 AM CO y PE, 5:00 AM CL y 6:00 AM AR), y G2 Esports contra T1, para el viernes 10 de mayo.

Los representantes de América Latina, Estral Esports -ganadores del Apertura de la LLA- cayeron frente a T1 y PSG Talon en la fase de Play-In, lo que les impidió avanzar a la llave principal del importante torneo de League of Legends. En ambos encuentros, las derrotas fueron por 2-0 y se quedaron sin opción.

Ten en cuenta que el duelo final está programado para el 19 de mayo. El campeón se llevará el pozo de 50 mil dólares y acceso directo a Worlds 2024.

Puedes ver los encuentros del MSI 2024 en el siguiente enlace.

Miembros de Bilibili Gaming

Top - Bin (China)

Jungler - Xun (China)

Middle - knight (China)

Bot - Elk (China)

Support - ON (China)

Miembros de PSG Talon

Top - Azhi (Taiwan)

Jungler - JunJia (Taiwan)

Middle - Maple (Taiwan)

Bot - Betty (Taiwan)

Support - Woody (Taiwan)

Sobre Mid-Season Invitational 2024

El Mid-Season Invitational 2024 (MSI 2024) es la primera competencia interregional del calendario anual de LoL Esports. El certamen reúne a doce equipos: los ganadores de ocho divisiones de primavera de Riot Leagues individuales y los subcampeones de tres (LCK , LPL y LCS). Además, el ganador de la división de invierno de LEC también se clasifica para la etapa de play-in.

MSI 2024 se celebra en la ciudad de Chengdu, China, en el Centro de Artes Escénicas Wuliangye Chengdu desde 1 hasta el 19 de mayo.

Un dato que todos deben recordar. Una nueva regla establece que el campeón del MSI ofrecerá la clasificación directa para el Campeonato Mundial de 2024, garantizando una plaza adicional para su región. Esta regla solo se aplicará si el equipo ganador llega a los playoffs en su división nacional de verano. Además, la segunda mejor región en la clasificación final también recibirá un puesto adicional para su liga nacional en el Mundial.

Te puede interesar