La semana pasada publicamos nuestra reseña de Prince of Persia: The Lost Crown, una de las grandes sorpresas con las que este año ha comenzado. Y ahora, Ubisoft acaba de anunciar que el juego ya se encuentra disponible a nivel mundial para las plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, desde la Epic Games Store y la Ubisoft Store.

En esta nueva aventura, los jugadores encarnan a Sargón, un joven y talentoso guerrero, miembro de un grupo de élite llamado Los Inmortales. Enviados para rescatar al Príncipe Ghassan, estos valientes luchadores deben explorar el Monte Qaf, un lugar que alguna vez fue maravilloso pero que ahora está maldito y hostil. Sargon y sus hermanos de armas pronto descubren que el tiempo es un enemigo traicionero y que es necesario restablecer el equilibrio del mundo.

Inspirado en la dinámica de los juegos del género del Metroidvania, Prince of Persia: The Lost Crown permite a los jugadores explorar el mundo a su propio ritmo. Desde la majestuosa Ciudadela del Conocimiento hasta los coloridos paisajes del Bosque Hircanio, descubrirán una gran variedad de entornos inspirados en la mitología persa.

Al adquirir nuevos poderes temporales, desbloquear habilidades únicas, equipar diferentes amuletos y combinarlos entre sí, Sargón se adentra progresivamente en el Monte Qaf, resolviendo acertijos, descubriendo secretos y completando emocionantes misiones secundarias. Además, Sargón aprenderá a dominar diferentes Poderes Temporales para derrotar a criaturas únicas y mitológicas que se cruzarán en su camino.

Mientras exploran este entorno mítico, los jugadores se sumergen profundamente en la experiencia de juego gracias a la banda sonora original creada por Mentrix y Gareth Coker. Los instrumentos tradicionales del compositor iraní Mentrix y los sonidos modernos del galardonado Gareth Coker guían a los jugadores de un lugar a otro durante todo el viaje. La banda sonora completa ya está disponible en todas las plataformas de streaming y se puede encontrar aquí.