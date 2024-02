Las parodias, sátiras o críticas al establishment de superhéroes no son cosa nueva, desde que Alan Moore y Dave Gibbons publicaron Watchmen en los ochentas, los personajes con superpoderes y que defienden a la humanidad pasaron de ser intocables a ser cuestionados. Si bien la premisa original del señor Moore era profundizar el cuestionamiento humano respecto a quienes detentan el poder, el tropo se repitió posteriormente, replicando la premisa pero con distintos planteamientos. Historias como The boys, Jupiter’s legacy e Invincible pertenecen a este grupo.

Varios años después, las tres narrativas fueron adaptadas a televisión o, mejor dicho, a un formato de serie televisiva on demand, Jupiter’s legacy terminó en Netflix como parte del acuerdo entre la compañía de streaming y Mark Millar, el creador del cómic, para desarrollar su Millarverso. Mientras que The boys e Invincible terminaron en Prime video, aunque la primera fue adaptación en live action, Invincible fue animada. Estrenada en el 2021, renovada en 2023 y con una tercera temporada aprobada a futuro.

En TV

La serie ha tenido un éxito relativo en comparación con su más cercana competencia dentro del mismo servicio de streaming, aunque mucho se debe a que de estas tres narrativas previamente mencionadas, invincible es la más antigua y si bien su tiraje ya terminó, la serie animada mantiene viva la “llama de la justicia” y con el nuevo título para dispositivos móviles, el planeta se siente más seguro.

El título de Ubisoft se puede descargar de forma gratuita para dispositivos móviles.

Lo primero

El juego nos pone en el papel de un ¿gestor?... De la organización encargada de administrar superhéroes: la Agencia de defensa global y es el mismísimo director de la Agencia Cecil Stedman quien es el encargado de enseñarnos cómo gestionar a los superhéroes que son requeridos cuando los hacen de las suyas.

Directo

Lo primero que incita a jugar Invincible: Guarding the globe es la simpleza al entrar al juego el cual nos recibe de manera inmediata con un botón de “combate” y es así como podemos entrar de lleno al juego. Debajo del botón de combate hay otra barra de botones la cual inicia con la tienda, sección en donde podemos reclutar personajes que pueden tener poderes o ser singulares o llanamente comunes, estos se seleccionan al azar,también podemos comprar recursos, equipo y material para el laboratorio.

A continuación está la pestaña de operaciones de la agencia, misiones secundarias en otras palabras. Luego está la pestaña de la campaña, que como estable imos es el siguiente paso para el combate en forma; posteriormente está la Pestaña de Héroes, que es un catálogo tanto de los héroes como de los que hemos reclutado para nuestro equipo. Finalmente está la pestaña de alianzas.

En pantalla

Ahora bien, ya que está explicado cómo funciona el menú y el juego de una manera muy general, hay que entrar a la esencia del juego. Sin aspavientos, el juego sólo demanda mover los dedos en la pantalla de dos formas, o se aprieta un botón o se desliza el dedo sobre la pantalla, para el combate solo hay que apretar donde dice combate, aunque antes acomodaremos a nuestros héroes en frente y retaguardia, los que son melee al frente los que pueden cubrir distancia atrás y listo, lo siguiente es ver como nuestros personajes se dan de golpes con un grupo de enemigos en turno.

Luego de esto, esperar si ganamos o perdemos, si ganamos obtenemos recompensa y saltamos a la siguiente etapa para volver al menú de las pestañas y empezar de nuevo, ocasionalmente elegiremos subir de nivel a nuestros personajes o reclutaremos a un personaje más, quizá nos animemos a gastar un poco de dinero real para conseguir cosas, lo cual no me convence lo suficiente.

De tal forma que así puede empezar el ciclo de nuevo de juego, podremos haber avanzado la mitad de nuestras misiones viendo ocasionalmente la pantalla y activando los ultimates de nuestros personajes de vez en cuando.

Conclusión

Con todo esto, no digo que Invincible: Guarding the Globe sea un mal título, solo que es un tanto repetitivo de no ser por los ciclos de victoria o derrota y el factor microtransacciones son dos factores que no le dan suficiente crédito para ser un título entrañable, que nos haga esperar.

¿Qué sigue?, para que esto último funcione dependemos de que la historia sea atractiva y esto es lo que hace la mitad de la tarea para Invincible: Guarding the Globe sea mínimamente interesante. Quizá lo otro que los hace interesante es el modelo al que pertenece el título: free-to-play que se traduce en gratuito, aunque el componente de microtransacciones sigue inquietando. Sugiero probar y ver que pasa, es posible que se encuentre algo diferente y una fuente de entretenimiento mientras viajamos en el transporte o esperamos en la fila.

El análisis de Invincible: Guarding the Globe fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Ubisoft para plataforma Android. Agradecemos la colaboración de Carlos “Solís” para efectos de esta reseña.

FICHA

Plataforma: Android, iOS

Desarrolladora: Ubisoft

Género: Acción, Rol

Distribuidor: Ubisoft

Puntuación: 7.5

Tráiler de lanzamiento de nvincible: Guarding the Globe