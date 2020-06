¿Compraste The Witcher 3 para Xbox One y PS4? Pues si ya cuentas con el título en estas plataformas podrás conseguir el título gratis en PC. Ya no hay excusa para no probar este juego de mundo abierto.

Pese a que la empresa desarrolladora, CD Projekt Red está trabajando en el lanzamiento de su nuevo juego: Cyberpunk 2077, sigue compartiendo contenido de The Witcher 3. Ya puedes conseguir este título gratis en PC.

Pasos para descargar gratis The Witcher 3 en PC

El objetivo de la empresa desarrolladora es que la comunidad descargue su tienda virtual GOG Galaxy 2.0. Solo hace falta que ingreses al siguiente enlace y conectes la cuenta en donde ya cuentes con The Witcher 3 en otras plataformas.

Al momento que completes estos pasos, ya tendrás el título de mundo abierto del brujo en tu PC para siempre.

Juegos gratis: Android tiene todos estos títulos de pago sin costo

¿Quieres más juegos gratis, pero de calidad? Sabemos que hay mucha oferta en la tienda virtual de Android, Google Play, pero hay una manera de acceder a juegos con calidad asegurada: los que dejaron de ser de pago por tiempo limitado y ahora podrás jugarlo sin costo alguno.

Si estás interesado en descargar estos juegos gratis, te dejamos una breve lista. Ten en cuenta que deberás hacer la descarga cuanto antes, porque posiblemente algunos títulos de la relación ya no estés disponibles.

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple es un juego en el que te adentrarás en tumbas y mazmorras para desafiar a criaturas desconocidas y buscar tesoros. Tiene una calificación de cuatro estrellas de cinco.

Si te gustan los juegos de disparos espaciales y los juegos de alienígenas, y disfrutas simulando que disparas al cielo por la gloria y el deber, entonces deberías jugar al Space Shooter.