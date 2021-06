Cada dos semanas, Epic Games regala nuevos juegos a su comunidad. El objetivo es seguir ganando usuarios y así competir con otras plataformas de PC como Steam, G2A o GOG. Conoce cuáles son los nuevos títulos gratuitos de junio.

Como es de esperarse, tras el cierre del evento especial de juegos sorpresa, Epic Games Store ha regresado a la versión normal en donde entregan hasta dos juegos por vez. En esta ocasión podemos descargar Genshin Impact.

“Comienza tu travesía en Teyvat para buscar a tu familiar perdido y encontrar respuestas sobre los dioses elementales. Explora cada rincón de este mundo maravilloso, une fuerzas con un amplio repertorio de personajes, y revela los muchos misterios ocultos”, detalla la tienda virtual.

El otro juego gratuito es Control. Este título se ha llevado varios premios en diferentes convenciones y también ha sido reconocido por medios especializados.

“Control cuenta la historia de Jesse Faden y su búsqueda personal de respuestas al asumir el puesto de directora. El mundo de Control tiene su propia historia, así como los aliados que Jesse conoce en el camino. Jesse trabaja con otros agentes de la Agencia y descubre experimentos y secretos extraños”, se lee en la descripción.

E3 2021: los juegos más esperados de las diferentes conferencias

Varias empresas desarrolladoras han comenzado a publicar algunos avances de los juegos que se lanzarán en lo que resta de 2021 y en 2022. Como es de esperarse, se trata de un teaser de lo que veremos durante sus respectivas conferencias de medio año y de la E3 2021.

Electronic Arts, por ejemplo, dio inicio a la campaña publicitaria de Battlefield 2042, el nuevo shooter de la franquicia Battlefield. Se lanzará este juego el 22 de octubre de este año en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

“Juega a Battlefield 2042 a partir del 22 de octubre de 2021. Battlefield 2042 es un shooter en primera persona que marca el regreso a la emblemática guerra total de la franquicia. Adáptate y sobrevive en un mundo en el futuro cercano transformado por el desorden.”

Halo Infinite es otro de los esperados juegos de la consola Xbox. 343 Industries también estará presente en la conferencia de Microsoft y podría adelantar un gameplay del shooter.

Elder Ring es un título creado por el mismo equipo de Dark Souls. El 10 de junio presentó su primer tráiler oficial y ya se adelantó que será un juego de mundo abierto con la dificultad de un Souls.

Far Cry 6 y Babylon’s Fall son otros dos juegos que han estrenado material en YouTube. El primero adelantó parte de su jugabilidad, mientras que el otro solo compartió su tráiler oficial.

La lista es casi interminable. Durante cuatro días veremos diferentes títulos para todas las consolas, como Life is Strange: True Colors, The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2: Wings of Liberty, Monster Hunter Rise, Starfield, entre otros.

