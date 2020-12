Pese a que Navidad ya ha pasado, Epic Games continúa regalando juegos en su plataforma de PC. Durante todo el año, la empresa desarrolladora regaló títulos para mantener a su comunidad activa.

Pero para diciembre preparaban toda una tanda de juegos gratis cada día. Hace unas horas, se deshabilitó la descarga de Inside, un título desarrollado por Playdead. Hoy 26 de diciembre se habilitó un nuevo juego.

En esta ocasión, puedes descargar My Time at Portia. Un simulador desarrollado por Pathea Games. El precio normal es de 30 dólares ya que se lanzó en el 2019. Solo sigue estos pasos para descargarlo.

Primero descarga Epic Games Store en tu PC y crea una cuenta. Luego de la instalación, deberás acceder al apartado de la tienda y allí encontrarás los regalos de Navidad. Has click en My Time at Portia y realiza la transacción como cualquier compra. No se te cargará nada a la tarjeta.

“¡Empieza una nueva vida en la encantadora ciudad de Portia! ¡Devuelve el taller abandonado de tu padre a su antigua gloria completando encargos, cultivando, criando animales y entablando amistad con los peculiares habitantes de esta encantadora tierra postapocalíptica!”, se lee en la descripción del juego.